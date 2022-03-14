В яких умовах мають проживати переселенці? Вимоги МОЗ

В умовах бойових дій та постійних атак військ РФ на цивільну інфраструктуру в Україні постійно зростає кількість вимушених переселенців.

У Міністерстві охорони здоров’я розробили мінімальні вимоги до місць для перебування людей, які тимчасово переїхали в інші регіони.

Щоб організувати приміщення, необхідно дотримуватись наступних вимог, основною з яких є доступ до води:

душових має бути не менше ніж 1 на 50 осіб;

умивальників – з одним краном на 5-7 осіб;

доступ до питної води з розрахунком щоденно 20 літрів на 1 людину;

вода для санітарно-гігієнічних потреб – 50 літрів на людину щодня.

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Спальні місця мають бути на відстані не менше 1 метра, а відстань від зовнішньої стіни – не менше 0,8 метра.

Також для переселенців має бути доступна перша медична допомога та необхідні ліки. Людей, які прибувають, необхідно забезпечити первинним оглядом.

За потреби рекомендується організувати чергування медичного працівника. Якщо в одному приміщенні перебуває понад 100 людей, присутність медика є обов’язковою.

Для тих, у кого є симптоми інфекційних захворювань, потрібно виділити окреме приміщення і обов’язково надати медичну допомогу.

Якщо ж окремої кімнати немає, потрібно відділити частину приміщення, наприклад, ширмою, із мінімальною відстанню від інших людей в 1,5 – 2 метри.

У приміщенні необхідно проводити регулярне провітрювання не менше 3 разів на добу, та вологе прибирання мінімум раз на добу.

Дезінфекцію поверхонь, яких часто торкаються, слід робити 2 рази на день. Вологе прибирання із мийними засобами необхідно проводити щонайменше раз на тиждень.

Нагадаємо, до західних областей України, згідно з повідомленням Укрзалізниці, за час війни вже евакуювали близько 2 мільйонів людей, і ця кількість зростає щодня.

Частина з них відправляється за кордон, за даними ООН з України через війну виїхали майже 2,7 мільйона людей. Частина вимушених переселенців обирає залишатись в Україні, а чоловікам віком від 18 до 60 років перетинати кордон взагалі заборонено.

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