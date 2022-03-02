Київський онкоцентр відкрив цілодобову лінію для хворих на рак

Київський міський клінічний онкологічний центр запустив гарячу лінію для пацієнтів, які мають рак.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram-каналі.

"Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих", – кажуть у відомстві.

Телефонна лінія працює за такими номерами:

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

📞067-703-60-70 (цілодобово);

📞044-365-04-27 (із 10:00 до 13:00).

Для надання онкологічної допомоги на базі центру розгорнули:

15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих;

20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей);

5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих);

20 ліжок для паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Приймально-сортувальне відділення також готове для виконання невідкладних операцій, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити онкопацієнтам, яких не можуть лікувати через війну Росії проти України.

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