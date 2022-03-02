Київський онкоцентр відкрив цілодобову лінію для хворих на рак

Київський міський клінічний онкологічний центр запустив гарячу лінію для пацієнтів, які мають рак.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram-каналі.

"Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих", – кажуть у відомстві.

Реклама:

Телефонна лінія працює за такими номерами:

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

📞067-703-60-70 (цілодобово);

📞044-365-04-27 (із 10:00 до 13:00).

Для надання онкологічної допомоги на базі центру розгорнули:

15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих;

20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей);

5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих);

20 ліжок для паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Приймально-сортувальне відділення також готове для виконання невідкладних операцій, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

Реклама:

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити онкопацієнтам, яких не можуть лікувати через війну Росії проти України.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.