Київський онкоцентр відкрив цілодобову лінію для хворих на рак

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 березня 2022

Київський міський клінічний онкологічний центр запустив гарячу лінію для пацієнтів, які мають рак.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram-каналі.

"Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих", – кажуть у відомстві.

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Телефонна лінія працює за такими номерами:

 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

📞067-703-60-70 (цілодобово);

📞044-365-04-27 (із 10:00 до 13:00).

Для надання онкологічної допомоги на базі центру розгорнули:

  • 15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих;
  • 20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей);
  • 5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих);
  • 20 ліжок для паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Приймально-сортувальне відділення також готове для виконання невідкладних операцій, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

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Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити онкопацієнтам, яких не можуть лікувати через війну Росії проти України.

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