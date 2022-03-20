Як уникнути зневоднення: причини, симптоми і профілактика. Поради МОЗ

В умовах війни деякі українці не мають доступу до необхідної кількості питної води.
Тому в Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як розпізнати зневоднення і як максимально запобігти йому.
"Наш організм втрачає воду щодня: з диханням, потом, сечовипусканням, сльозами тощо. Зазвичай організм відновлює втрачену рідину через споживання води та їжі.
Проте, якщо людина втрачає багато рідини та недостатньо її поповнює, організм зневоднюється", – кажуть у відомстві.
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Також зневодненню сприяють:
- обмежене вживання води;
- лихоманка;
- діарея;
- блювота;
- надмірне потовиділення;
- часте сечовипускання;
- діабет;
- вживання сечогінних препаратів – діуретиків;
- хвороба Аддісона (хронічна недостатність надниркових залоз).
Як запобігти зневодненню?
✅ Пийте рідину, коли відчуваєте спрагу, а тим більше – симптоми зневоднення.
✅ Якщо важко пити через погане самопочуття, почніть із маленьких ковтків, а потім поступово пийте більше.
✅ Давайте дитині рідину з маленької ложечки, щоб їй було легше ковтати.
✅ Протягом дня пийте достатньо, щоб сеча мала блідо-жовтий або прозорий колір.
✅ Краще часто робити кілька ковтків води, аніж випивати денну норму за 1-2 рази.
✅ Пийте більше, коли є ризик зневоднення через блювоту, рясне потовиділення або діарею.
❌ Під час зневоднення уникайте вживання газованих напоїв, алкоголю, надмірно солодких напоїв або кофеїну.
Як розпізнати зневоднення?
Ознаки помірного зневоднення:
- спрага;
- сухість у роті;
- темно-жовтий колір сечі;
- суха і прохолодна шкіра;
- головний біль;
- судоми м'язів;
- зменшення кількості сечі під час сечовипускання.
Ознаки сильного зневоднення:
- спрага;
- дуже суха шкіра;
- сухість слизових оболонок і язика;
- загальна слабкість;
- сечовипускання менше ніж 4 рази на день або відсутність сечі;
- відчуття запаморочення;
- прискорене серцебиття та дихання;
- запалі очі;
- сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість;
- можлива короткочасна втрата свідомості.
"Зверніть увагу, що сильне зневоднення є надзвичайним медичним станом, який потрібно негайно лікувати", – наголошують у МОЗ.
Симптоми зневоднення у немовлят та маленьких дітей:
- сухість у роті;
- відсутність сліз, коли дитина плаче;
- сухі підгузки протягом трьох годин;
- запалі очі, щоки, м'яке тім'ячко (джерельце) на верхівці черепа;
- сонливість, слабкість, в'ялість або дратівливість.
У МОЗ наголошують: за будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря.
Нагадаємо, у міністерстві також пояснювали, як діяти, якщо у вашому місті відключили воду.
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