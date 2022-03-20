Як уникнути зневоднення: причини, симптоми і профілактика. Поради МОЗ

В умовах війни деякі українці не мають доступу до необхідної кількості питної води.

Тому в Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як розпізнати зневоднення і як максимально запобігти йому.

"Наш організм втрачає воду щодня: з диханням, потом, сечовипусканням, сльозами тощо. Зазвичай організм відновлює втрачену рідину через споживання води та їжі.

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Проте, якщо людина втрачає багато рідини та недостатньо її поповнює, організм зневоднюється", – кажуть у відомстві.

Фото: simply /Depositphotos

Також зневодненню сприяють:

обмежене вживання води;

лихоманка;

діарея;

блювота;

надмірне потовиділення;

часте сечовипускання;

діабет;

вживання сечогінних препаратів – діуретиків;

хвороба Аддісона (хронічна недостатність надниркових залоз).

Як запобігти зневодненню?

✅ Пийте рідину, коли відчуваєте спрагу, а тим більше – симптоми зневоднення.

✅ Якщо важко пити через погане самопочуття, почніть із маленьких ковтків, а потім поступово пийте більше.

✅ Давайте дитині рідину з маленької ложечки, щоб їй було легше ковтати.

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✅ Протягом дня пийте достатньо, щоб сеча мала блідо-жовтий або прозорий колір.

✅ Краще часто робити кілька ковтків води, аніж випивати денну норму за 1-2 рази.

✅ Пийте більше, коли є ризик зневоднення через блювоту, рясне потовиділення або діарею.

❌ Під час зневоднення уникайте вживання газованих напоїв, алкоголю, надмірно солодких напоїв або кофеїну.

Як розпізнати зневоднення?

Ознаки помірного зневоднення:

спрага;

сухість у роті;

темно-жовтий колір сечі;

суха і прохолодна шкіра;

головний біль;

судоми м'язів;

зменшення кількості сечі під час сечовипускання.

Ознаки сильного зневоднення:

спрага;

дуже суха шкіра;

сухість слизових оболонок і язика;

загальна слабкість;

сечовипускання менше ніж 4 рази на день або відсутність сечі;

відчуття запаморочення;

прискорене серцебиття та дихання;

запалі очі;

сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість;

можлива короткочасна втрата свідомості.

"Зверніть увагу, що сильне зневоднення є надзвичайним медичним станом, який потрібно негайно лікувати", – наголошують у МОЗ.

Симптоми зневоднення у немовлят та маленьких дітей:

сухість у роті;

відсутність сліз, коли дитина плаче;

сухі підгузки протягом трьох годин;

запалі очі, щоки, м'яке тім'ячко (джерельце) на верхівці черепа;

сонливість, слабкість, в'ялість або дратівливість.

У МОЗ наголошують: за будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря.

Нагадаємо, у міністерстві також пояснювали, як діяти, якщо у вашому місті відключили воду.

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