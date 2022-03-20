Як уникнути зневоднення: причини, симптоми і профілактика. Поради МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 березня 2022

В умовах війни деякі українці не мають доступу до необхідної кількості питної води.

Тому в Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як розпізнати зневоднення і як максимально запобігти йому.

"Наш організм втрачає воду щодня: з диханням, потом, сечовипусканням, сльозами тощо. Зазвичай організм відновлює втрачену рідину через споживання води та їжі. 

Проте, якщо людина втрачає багато рідини та недостатньо її поповнює, організм зневоднюється", – кажуть у відомстві.

 Фото: simply/Depositphotos

Також зневодненню сприяють:

  • обмежене вживання води;
  • лихоманка;
  • діарея;
  • блювота;
  • надмірне потовиділення;
  • часте сечовипускання;
  • діабет;
  • вживання сечогінних препаратів – діуретиків;
  • хвороба Аддісона (хронічна недостатність надниркових залоз).

Як запобігти зневодненню?

Пийте рідину, коли відчуваєте спрагу, а тим більше – симптоми зневоднення.

Якщо важко пити через погане самопочуття, почніть із маленьких ковтків, а потім поступово пийте більше.

Давайте дитині рідину з маленької ложечки, щоб їй було легше ковтати.

Протягом дня пийте достатньо, щоб сеча мала блідо-жовтий або прозорий колір.

Краще часто робити кілька ковтків води, аніж випивати денну норму за 1-2 рази.

Пийте більше, коли є ризик зневоднення через блювоту, рясне потовиділення або діарею.

❌ Під час зневоднення уникайте вживання газованих напоїв, алкоголю, надмірно солодких напоїв або кофеїну.

Як розпізнати зневоднення?

Ознаки помірного зневоднення:

  • спрага;
  • сухість у роті;
  • темно-жовтий колір сечі;
  • суха і прохолодна шкіра;
  • головний біль;
  • судоми м'язів;
  • зменшення кількості сечі під час сечовипускання.

Ознаки сильного зневоднення:

  • спрага;
  • дуже суха шкіра;
  • сухість слизових оболонок і язика;
  • загальна слабкість;
  • сечовипускання менше ніж 4 рази на день або відсутність сечі;
  • відчуття запаморочення;
  • прискорене серцебиття та дихання;
  • запалі очі;
  • сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість;
  • можлива короткочасна втрата свідомості.

"Зверніть увагу, що сильне зневоднення є надзвичайним медичним станом, який потрібно негайно лікувати", – наголошують у МОЗ.

Симптоми зневоднення у немовлят та маленьких дітей:

  • сухість у роті;
  • відсутність сліз, коли дитина плаче;
  • сухі підгузки протягом трьох годин;
  • запалі очі, щоки, м'яке тім'ячко (джерельце) на верхівці черепа;
  • сонливість, слабкість, в'ялість або дратівливість.

У МОЗ наголошують: за будь-яких симптомів зневоднення, особливо, якщо вони спричинені певними станами (діарея, отруєння, блювота тощо), потрібно звертатись до лікаря.

Нагадаємо, у міністерстві також пояснювали, як діяти, якщо у вашому місті відключили воду.

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