У 5 регіонах України скасували "червону" зону СОVID-19

В Україні з 27 березня скасовують "червоний" рівень епідемічної небезпеки через поширення СОVID-19 на території 5 областей.
Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.
Йдеться про:
- Закарпатську,
- Івано-Франківську,
- Луганську,
- Рівненську,
- Хмельницьку області.
Військовий стан в Україні наразі унеможливлює ведення статистики СОVID-19 і дотримання протиепідемічних норм, зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Наразі МОЗ розробило проект змін до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 р. № 1236, яким пропонує відмовитись від введення рівнів епідемічної небезпеки на період воєнного стану і один місяць після його завершення.
"Також відмовитися від всіх обов’язкових протиепідемічних обмежень та запровадити рекомендації юридичним та фізичним особам дотримуватись протиепідемічних заходів, спрямованих на запобіганню поширенню COVID-19", – повідомили у МОЗ.
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