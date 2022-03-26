У 5 регіонах України скасували "червону" зону СОVID-19

Яна Осадча журналіст
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26 березня 2022

В Україні з 27 березня скасовують "червоний" рівень епідемічної небезпеки через поширення СОVID-19 на території 5 областей.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Йдеться про:

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  • Закарпатську,
  • Івано-Франківську,
  • Луганську,
  • Рівненську,
  • Хмельницьку області.

Військовий стан в Україні наразі унеможливлює ведення статистики СОVID-19 і дотримання протиепідемічних норм, зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наразі МОЗ розробило проект змін до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 р. № 1236, яким пропонує відмовитись від введення рівнів епідемічної небезпеки на період воєнного стану і один місяць після його завершення.

"Також відмовитися від всіх обов’язкових протиепідемічних обмежень та запровадити рекомендації юридичним та фізичним особам дотримуватись протиепідемічних заходів, спрямованих на запобіганню поширенню COVID-19", – повідомили у МОЗ.

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