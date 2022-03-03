Медичний чатбот для лікарів та пацієнтів: як надати та отримати допомогу

Міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чатбот "Турбота".

Бот розроблений для швидких медичних консультацій.

Про це співзасновник компанії Євген Козлов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За допомогою бота вже консультує понад 1000 лікарів різних спеціальностей: психологія, офтальмологія, неврологія, ендокринологія, інфекційні захворювання тощо.

Фото: nils.ackermann.gmail.com/Depositphotos

Щоб долучитися до спільноти достатньо перейти за посиланням або вбити в пошуку Телеграма @Doc2rbot.

Якщо ви пацієнт і вам потрібна допомога, натисніть функцію "Потрібна допомога" , оберіть лікаря й очікуйте – він вийде з вами на зв'язок.

, оберіть лікаря й очікуйте – він вийде з вами на зв'язок. Якщо ви лікар і хочете допомогти, то оберіть функцію "Допомогти (я - лікар)". Після цього – очікуйте на звернення.

Нагадаємо, що раніше ми робили для вас перелік лікарів, які консультують телефоном або онлайн.

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