Медичний чатбот для лікарів та пацієнтів: як надати та отримати допомогу

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
3737
3 березня 2022

Міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чатбот "Турбота". 

Бот розроблений для швидких медичних консультацій. 

Про це співзасновник компанії Євген Козлов повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

За допомогою бота вже консультує понад 1000 лікарів різних спеціальностей: психологія, офтальмологія, неврологія, ендокринологія, інфекційні захворювання тощо. 

 Фото: nils.ackermann.gmail.com/Depositphotos

Щоб долучитися до спільноти достатньо перейти за посиланням або вбити в пошуку Телеграма @Doc2rbot.

  • Якщо ви пацієнт і вам потрібна допомога, натисніть функцію "Потрібна допомога", оберіть лікаря й очікуйте – він вийде з вами на зв'язок.
  • Якщо ви лікар і хочете допомогти, то оберіть функцію "Допомогти (я - лікар)". Після цього – очікуйте на звернення. 

Нагадаємо, що раніше ми робили для вас перелік лікарів, які консультують телефоном або онлайн.

Вас також може зацікавити:

Де біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу? Список лікарень

Понад 500 іноземних лікарів готові надавати допомогу в Україні – МОЗ

Що робити, якщо у вас у дефіциті гормон щитоподібної залози і недостатньо ліків. Поради ендокринолога

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак