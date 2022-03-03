Медичний чатбот для лікарів та пацієнтів: як надати та отримати допомогу

Міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чатбот "Турбота".
Бот розроблений для швидких медичних консультацій.
Про це співзасновник компанії Євген Козлов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За допомогою бота вже консультує понад 1000 лікарів різних спеціальностей: психологія, офтальмологія, неврологія, ендокринологія, інфекційні захворювання тощо.
|Фото: nils.ackermann.gmail.com/Depositphotos
Щоб долучитися до спільноти достатньо перейти за посиланням або вбити в пошуку Телеграма @Doc2rbot.
- Якщо ви пацієнт і вам потрібна допомога, натисніть функцію "Потрібна допомога", оберіть лікаря й очікуйте – він вийде з вами на зв'язок.
- Якщо ви лікар і хочете допомогти, то оберіть функцію "Допомогти (я - лікар)". Після цього – очікуйте на звернення.
Нагадаємо, що раніше ми робили для вас перелік лікарів, які консультують телефоном або онлайн.
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