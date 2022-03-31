Як українським біженцям за кордоном підтвердити вакцинацію. Пояснює МОЗ

Яна Осадча журналіст
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31 березня 2022

Українці, які виїхали за кордон через війну, часто не мають при собі всіх необхідних медичних документів.

Якщо біженцю за кордоном не вдасться документально підтвердити свою вакцинацію або вакцинацію дітей, курс щеплень доведеться починати спочатку.

Як підтвердити свій вакцинальний статус за кордоном, якщо не взяли документи, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

Які документи містять інформацію щодо щеплень?

Підтвердити наявність щеплень можна з допомогою записів в наступній обліковій документації:

  • історія розвитку дитини;
  • карта профілактичних щеплень;
  • медична карта амбулаторного хворого;
  • електрона система охорони здоров’я;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка про проведені щеплення
  Фото: lacheev/Depositphotos

Як підтвердити наявність вакцинацій людям, які виїхали за кордон?

  • Зв’язатися з сімейним лікарем або з медичним закладом, де він працює.
  • Попросити видати довідку про щеплення, які нададуть на підставі карти профілактичних щеплень або запису в ЄСОЗ. Довідку можуть видати, як в електронній, так і в паперовій формі.
  • Електронну копію довідки чи електронний документ надсилають запитувачу.

Якщо знайти підтверджуючі документи не вийде, вакцинацію доведеться робити знову, відповідно до Національного календаря щеплень країни, в якій ви перебуваєте.

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