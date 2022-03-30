Де і як можна вакцинуватися проти COVID-19 українцям, які виїхали за кордон

Українці, які вимушені виїхати за кордон, мають змогу щепитися від COVID-19.

Вакцинуватися можна у більшості європейських країн, у яких громадяни України мають тимчасовий прихисток.

Інформацію про наявність вакцин, перелік необхідних документів та запис на щеплення повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Польща

Доступні вакцини:

✔ Johnson&Johnson (однодозна);

✔ Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт, тимчасове посвідчення особи іноземця (TZTC).

Процедура реєстрації

Треба звернутися до найближчої поліклініки, зареєструватися та отримати контакт вашого терапевта. Він випише скерування, з яким можна зареєструватися на вакцинацію(обов'язково вказуйте номер скерування від лікаря).

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Румунія

Доступні вакцини:

✔ Johnson&Johnson (однодозна);

✔ Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Повний курс щеплення в Румунії вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Необхідні документи:

закордонний паспорт;

на місці вакцинації заповнити анкету з особистими даними (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна).

Процедура реєстрації

На офіційному сайті уряду Румунії ви знайдете карту всіх пунктів вакцинації – з точною адресою та інформацією про наявні вакцини.

Словаччина

Доступні вакцини:

✔ Johnson&Johnson (однодозна);

✔ Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день).

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації

Деталі реєстрації доступні на сайті. Але ресурс доступний лише на території Словаччини, тобто в Україні він не відкривається.

Також деталі щодо вакцинації доступні за номером: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступні вакцини:

✔ Johnson&Johnson (однодозна);

✔ Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔ Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Повний курс щеплення в Молдові вважається дійсним через 14 днів після введення останньої дози вакцини.

Деталі вакцинації іноземців наразі невідомі.

Дізнатись більше можна за номером гарячої лінії Міністерства охорони здоров’я Молдови 0 800 12300.

Угорщина

Доступні вакцини:

✔ Johnson&Johnson (однодозна);

✔ Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔ Sinopharm/Beijing (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації

Іноземці можуть зареєструватись на урядовому сайті про щеплення.

Чехія

Доступні вакцини:

✔ Johnson & Johnson (однодозна);

✔ Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔ Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔ Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу;

гроші.

ВАЖЛИВО: вакцинація у Чехії для іноземців платна і коштує орієнтовно 400 крон/ 15 євро (ціна залежить від пункту вакцинації).

Процедура реєстрації

Дізнатись про розташування пунктів щеплень можна тут, а записатися на вакцинацію – за лінком.

Італія

В Італії щеплення обов'язкове для дорослих від 50 років. Вакцинація є безкоштовною та доступна для усіх дорослих та дітей від 5 років.

Доступні вакцини:

✔Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔Johnson&Johnson (однодозна);

✔Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Необхідні документи:

податковий код;

документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації

Якщо у вас є код STP/ENI, італійський податковий код або 11-значним унікальним кодом ви можете зареєструватись на щеплення за лінком.

Якщо коду немає або у вас є будь-які запитання щодо вакцинації, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я Італії за номером 1500 (якщо ви безпосередньо тут), або за номерами +39 0232008345,+39 0283905385.

Іспанія

Доступні вакцини:

✔Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔Johnson&Johnson (однодозна);

Необхідні документи:

паспорт і його копія;

документ, що дозволяє ваше перебування на території Іспанії;

якщо ви вакцинуєте дитину, візьміть її свідоцтво про народження;

Padrón certificate – сертифікат, який можна отримати, зареєструвавшись у міській адміністрації міста, де ви знаходитесь.

Процедура реєстрації

Якщо ви в регіоні Каталонія, зареєструватись на вакцинацію можна на сайті.

Щоб дізнатися інформацію в інших регіонах, варто звернутися телефоном за довідкою. Перелік номерів є тут.

Австрія

Доступні вакцини:

✔Vaxzevria від Astra Zeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Janssen (однодозна);

✔Comirnaty від BioNTech/Pfizer (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔Spikevax від Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів).

Необхідні документи:

за наявності – номер соціального страхування;

документ, що засвідчує попередні вакцинації;

медичну довідку про алергію;

документ, що засвідчує особу.

Процедура реєстрації:

Є можливість щепитися від COVID-19 у спеціальних пунктах без попередньої реєстрації.

Греція

Доступні вакцини:

✔Vaxzevria від Astra Zeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Janssen (однодозна);

✔Comirnaty від BioNTech/Pfizer (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔Spikevax від Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів).

Для людей старше 60 років вакцинація є обов’язковою.

Необхідні документи:

номер соціального страхування;

документ, що посвідчує особу.

Процедура реєстрації

Вакцинуватись можуть лише особи, що мають грецький номер соціального страхування. Отримати такий тимчасовий номер можна у Центрах обслуговування громадян (KEP), їхній перелік за посиланням.

У цих же Центрах можна зареєструватись на вакцинацію після отримання номера соціального страхування.

Болгарія

Доступні вакцини:

✔Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔Johnson&Johnson (однодозна);

✔Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні).

Необхідні документи:

паспорт;

документ, що дозволяє ваше перебування на території країни;

якщо ви вакцинуєте дитину, візьміть її свідоцтво про народження.

Процедура реєстрації

Записатись на щеплення можна онлайн.

Литва

Доступні вакцини:

✔Moderna (дві дози з інтервалом у 28 днів);

✔Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом у 28 днів) ;

✔Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 21 день);

✔Johnson&Johnson (однодозна);

✔Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3-4 тижні);

✔Vaxzevria (дві дози з інтервалом 4–12 тижнів).

Дозволена вакцинація дітей 5–11 років вакциною Pfizer/BioNTech, призначеною безпосередньо для дітей.

Необхідні документи:

для дорослого – паспорт;

для дитини – свідоцтво про народження, документ одного з батьків, згода батьків, що підписується на місці.

Якщо у вас є дозвіл на проживання, карта члена сім'ї громадянина ЄС, свідоцтво про право проживання у ЄС – візьміть їх із собою.

Процедура реєстрації

Якщо у вас є персональний ідентифікаційний номер, виданий в Литві (ASMENS KODAS), ви можете зареєструватися на вакцинацію на сайті або за телефоном 1808;

Якщо цього номеру реєстрації немає, то слід звернутися до пункту муніципального самоврядування. Перелік пунктів та їх контактів є тут.

Німеччина

Доступні вакцини:

✔Moderna (дві дози з інтервалом у 28–42 дні);

✔Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом у 3 тижні);

✔Johnson&Johnson (однодозна);

✔Вакцина від Novavax (дві дози з інтервалом у 3 тижні).

Українці віком від 5 років можуть безплатно отримати щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації, в кабінетах домашніх лікарів або в аптеках.

Іноземці віком 12+, які понад 3 місяці тому завершили базовий курс вакцинації від коронавірусу однією зі схвалених в ЄС вакцин, можуть отримати в Німеччині бустер.

Якщо ви щеплені двома дозами вакцини CoronaVac, вам доведеться розпочати вакцинацію спочатку однією з вакцин, схвалених до використання в ЄС, для того, щоб отримати сертифікат про вакцинацію, який визнають в Німеччині.

Необхідні документи:

дорослим – документ, що засвідчує особу;

для вакцинації неповнолітніх – документ, що засвідчує особу, а також згода одного з батьків/опікунів;

сертифікат чи свідоцтво вакцинації, якщо ви вже маєте одну чи більше доз вакцини.

Процедура реєстрації

Записатися на вакцинацію можна онлайн на сайтах федеральної землі, на якій ви перебуваєте. Більше інформації можна отримати англійською та російською мовами за телефоном 0800 0000 837

Франція

Доступні вакцини:

✔Moderna (дві дози з інтервалом у 4–7 тижнів, активна через 7 днів після другої дози);

✔Oxford/AstraZeneca (дві дози з інтервалом в 4 тижні, активна через 7 днів після другої дози);

✔Pfizer/BioNTech (дві дози з інтервалом в 3–7 тижнів, активна через 7 днів після другої дози);

✔Johnson&Johnson (однодозна, активна через 28 днів + друга доза Pfizer чи Moderna через 8 тижнів).

Дозволена (але не обов’язкова) вакцинація дітей з 5 років вакциною Pfizer/BioNTech, призначеною для дітей, (спеціальна доза за згодою лікаря).

Необхідні документи:

для дорослих – закордонний паспорт та ідентифікаційний код;

для дитини – свідоцтво про народження, документ одного з батьків, згода батьків, що підписується на місці.

Процедура реєстрації

Записатися на вакцинацію можна на сайті. Додаткова інформація доступна за номером гарячої лінії (працює з 06:00 до 22:00) 0 800 130 000.

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