ЦГЗ нагадує, що зуби треба чистити двічі на день: корисні поради в умовах війни

Війна в Україні триває вже дев'ятий день. Лікарні продовжують працювати у посиленому режимі, однак більшість стоматологічних клінік призупинили свою роботу.

Центр громадського здоров'я надав українцям поради для профілактики та попередження розвитку стоматологічних захворювань.

Є висока ймовірність, що громадяни не матимуть доступу до стоматологічної допомоги доти, доки ситуація в країні не стабілізується. Вже зараз клініки попереджають, що вони закриваються "на невизначений час".

При цьому дотримуватися елементарних правил зубної гігієни можна і без допомоги лікаря.

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Як підтримати здоров'я ротової порожнини

Чистіть зуби два рази на день протягом не менше двох хвилин. Батьки мають простежити за тим, щоб їхні діти робили так само.

Прополощіть рот водою після кожного прийому їжі.

Обмежте вживання цукру та обов'язково прополощіть рот водою після солодких напоїв.

Спробуйте зменшити вживання вуглеводів (вони містяться у випічці, кукурудзяних пластівцях, печиві, солодких напоях тощо).

Не завдавайте механічних пошкоджень власним зубам. Не гризіть горіхи, не відкривайте банки, не перекушуйте нитки, пластик тощо. Це може призвести до травм та сколів.

Не вживайте дуже холодні і дуже гарячі продукти, адже це провокує мікротріщини емалі.

Уникайте переохолодження та не перебувайте довгий час на протязі.

Якщо ви подряпали слизову оболонку, треба прополоскати рот антисептичним розчином та прикласти гель з антисептиком.

Що робити, якщо вже виникло запалення?

Якщо в ділянці зуба у вас виник набряк або запалення, найкраще звернутися до стоматолога. Принаймні попросити пораду у телефонному режимі.

Якщо такої можливості немає, ЦГЗ склав перелік порад залежно від симптомів.

Зубний біль від потрапляння їжі

Якщо у вас розболівся зуб через холодну або гарячу їжу, і біль не проходить протягом кількох днів, випийте одну-дві таблетки будь-якого знеболювального:

Кетанов

Солпадеїн

Дексалгін

Аналгін

Перед вживанням ліків, обов'язково прочитайте протипоказання до них.

Якщо у вас карієс

Якщо у зубі є карієс і каріозна порожнина, то візьміть шматочок таблетки або вату, змочену розчином анальгіну, камістад гелю, вебіденту або лідокаїну і покладіть покладіть всередину.

Зубний біль при накушуванні

Якщо зуб болить при накушуванні, необхідно випити протизапальний засіб.

ЦГЗ радить використовувати такі препарати :

Німесил

Німід

Ібупрофен

Ібупром

Дозування: по 1 таблетці 2 рази на день вранці та ввечері. Також, за можливості, варто робити ротові ванни з розчином соди (1/2 чайної ложки соди на склянку теплої води, набрати розчин у рот і утримувати біля хворого зуба).

Припухлість ясен

Якщо боляче при накушуванні на зуб і ясна біля зуба починають припухати, то необхідно відразу проконсультуватися з лікарем! Він призначить вам антибіотики, протизапальні засоби, антигістамінні препарати тощо.

Ви завжди можете спробувати зв'язатися з будь-якою клінікою у телефонному режимі або написати їм у соцмережі (якщо вони мають сторінку).

Нагадаємо, раніше ми писали про новий медичний чатбот для лікарів та пацієнтів та пояснювали, як надати та отримати допомогу під час війни.

Також інформували, як діяти, якщо вам або ближньому необхідна медична допомога, а мобільного зв'язку немає.

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