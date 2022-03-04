Як онкопацієнтам отримати допомогу під час війни? Консультації, лікарні, медикаменти

Через війну в Україні профільні лікарні призупинили свою роботу, а доступ до необхідних медичних препаратів ускладнено.

Пацієнти отримують допомогу лише в домашніх умовах. Проте є хворі, яким необхідна термінова консультація лікаря, медична послуга або конкретні медикаменти.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про важливі контакти для онкопацієнтів.

Заклади та режим роботи

Інформацію про роботи закладу та перелік послуг, які надає заклад, можна отримати за телефоном 16-77.

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Ось тут є перелік лікарень та контактів для зв'язку в усіх областях України.

Інформацію про надання медичних послуг та роботу лікарень можна також відстежувати у Telegram-каналах БФ Inspiration family support та Афіна. Жінки проти раку.

Нагадаємо, Київський міський клінічний онкологічний центр запустив гарячу лінію для пацієнтів, які мають рак.

Національний інститут раку проводить планову хіміотерапію онкологічним та гематологічним пацієнтам в умовах денного стаціонару.

Режим роботи: з 10:00 до 12:00 з понеділка по п'ятницю (7-8 березня інститут працює). Реєстрація пацієнтів, забір аналізів (з 9:30 до 10:00) та хіміотерапія проводяться у відділенні онкоурології (клініка 1,3-й поверх).

А біженці можуть отримати допомогу не тільки в Україні, й в Європі. Список лікарень тут.

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