Українці можуть отримати консультацію лікаря у контакт-центрі МОЗ. Куди звертатись?

Українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я за номером 0-800-60-20-19.
Про це МОЗ повідомляє у Telegram-каналі.
Наразі до контакт-центру залучені психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.
Також міністерство запрошуємо до співпраці лікарів різних спеціальностей, які готові надавати дистанційні медичні консультації.
Для цього медикам потрібно заповнити анкету.
|Фото: stockasso/Depositphotos
Нагадаємо, детальніше про те, як отримати медичну допомогу в умовах війни, можна дізнатися з матеріалу "Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти".
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