Українці можуть отримати консультацію лікаря у контакт-центрі МОЗ. Куди звертатись?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3905
7 березня 2022

Українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я за номером 0-800-60-20-19.

Про це МОЗ повідомляє у Telegram-каналі.

Наразі до контакт-центру залучені психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Також міністерство запрошуємо до співпраці лікарів різних спеціальностей, які готові надавати дистанційні медичні консультації. 

Для цього медикам потрібно заповнити анкету.

 Фото: stockasso/Depositphotos

Нагадаємо, детальніше про те, як отримати медичну допомогу в умовах війни, можна дізнатися з матеріалу "Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти".

Вас також може зацікавити:

Діарея, температура, біль у серці, тиск: як лікуватися в умовах війни? Інструкція

Медичний чатбот для лікарів та пацієнтів: як надати та отримати допомогу

Як онкопацієнтам отримати допомогу під час війни? Консультації, лікарні, медикаменти

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак