Українці можуть отримати консультацію лікаря у контакт-центрі МОЗ. Куди звертатись?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
5995
7 березня 2022

Українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я за номером 0-800-60-20-19.

Про це МОЗ повідомляє у Telegram-каналі.

Наразі до контакт-центру залучені психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Реклама:

Також міністерство запрошуємо до співпраці лікарів різних спеціальностей, які готові надавати дистанційні медичні консультації. 

Для цього медикам потрібно заповнити анкету.

 Фото: stockasso/Depositphotos

Нагадаємо, детальніше про те, як отримати медичну допомогу в умовах війни, можна дізнатися з матеріалу "Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти".

Вас також може зацікавити:

Діарея, температура, біль у серці, тиск: як лікуватися в умовах війни? Інструкція

Реклама:

Медичний чатбот для лікарів та пацієнтів: як надати та отримати допомогу

Як онкопацієнтам отримати допомогу під час війни? Консультації, лікарні, медикаменти

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2054
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2927
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20725
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій