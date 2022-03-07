Українці можуть отримати консультацію лікаря у контакт-центрі МОЗ. Куди звертатись?

Українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я за номером 0-800-60-20-19.

Про це МОЗ повідомляє у Telegram-каналі.

Наразі до контакт-центру залучені психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Також міністерство запрошуємо до співпраці лікарів різних спеціальностей, які готові надавати дистанційні медичні консультації.

Для цього медикам потрібно заповнити анкету.

Фото: stockasso/Depositphotos

Нагадаємо, детальніше про те, як отримати медичну допомогу в умовах війни, можна дізнатися з матеріалу "Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти".

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