Російські окупанти за час війни вивели з ладу 61 лікарню

За 13 днів війни російські військові вивели з ладу 61 лікарню в Україні. Були пошкоджені вікна, стіни, медобладнання.
Та деякі заклади вже вдалося відновити до робочого стану, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у спільному ефірі телеканалів.
"Терористи з країни-агресора вивели з ладу 61 нашу лікарню. Але завдяки активній роботі різних служб багато з цих лікарень продовжують працювати", – розповів Ляшко.
За словами Ляшка, в Ізюмі знищили вщент нове приймальне відділення.
|Житомирська міська лікарня №2 ім. Павлусенка. Фото: Facebook Віктора Ляшка
"Це порушує всі конвенції, зокрема і Женевську. Не можна під час бойових дій обстрілювати лікарні. У нас ускладнене постачання ліків на окуповані території. Агресор не допускає нас", – наголосив міністр.
Також Ляшко розповів, що більшість аптек в Україні відновили роботу, а ціни на ліки контролюють.
Вас також може зацікавити:
Як онкопацієнтам отримати допомогу під час війни? Консультації, лікарні, медикаменти
Медичний чатбот для лікарів та пацієнтів: як надати та отримати допомогуРеклама:
МОЗ просить фармацевтів, які виїхали на захід України, працювати у місцевих аптеках
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.