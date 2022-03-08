Російські окупанти за час війни вивели з ладу 61 лікарню

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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8 березня 2022

За 13 днів війни російські військові вивели з ладу 61 лікарню в Україні. Були пошкоджені вікна, стіни, медобладнання.

Та деякі заклади вже вдалося відновити до робочого стану, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у спільному ефірі телеканалів.

"Терористи з країни-агресора вивели з ладу 61 нашу лікарню. Але завдяки активній роботі різних служб багато з цих лікарень продовжують працювати", – розповів Ляшко.

За словами Ляшка, в Ізюмі знищили вщент нове приймальне відділення. 

Житомирська міська лікарня №2 ім. Павлусенка. Фото: Facebook Віктора Ляшка

"Це порушує всі конвенції, зокрема і Женевську. Не можна під час бойових дій обстрілювати лікарні. У нас ускладнене постачання ліків на окуповані території. Агресор не допускає нас", – наголосив міністр.

Також Ляшко розповів, що більшість аптек в Україні відновили роботу, а ціни на ліки контролюють.

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