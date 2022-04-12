В Україні відновлять роботу мобільних бригад з вакцинації проти COVID-19

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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12 квітня 2022

У 5 областях України відновлюють роботу мобільних бригад, які вакцинуватимуть людей проти COVID-19.

Виїзди організовуватиме Міністерство охорони у областях на заході України спільно з громадською організацією "Коаліція за Вакцинацію".  

Щеплення першочергово робитимуть мешканцям територіальних громад, які мають обмежений доступ до пунктів вакцинації.

Мобільні бригади працюватимуть у таких областях:

  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Рівненській;
  • Тернопільській.
 Фото: JDunbarPhoto/Depositphotos

Зробити щеплення зможуть усі бажаючі, однак пріоритет надаватиметься людям старше за 60 років.

Усього під час вакцинальної кампанії розраховують охопити близько 200 громад, у МОЗ вже опублікували графік виїздів мобільних бригад.

Нагадаємо, українцям продовжили термін дії COVID-сертифікатів, у "Дії" вони відображатимуться 1,5 року від дати щеплення.

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