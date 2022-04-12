В Україні відновлять роботу мобільних бригад з вакцинації проти COVID-19

У 5 областях України відновлюють роботу мобільних бригад, які вакцинуватимуть людей проти COVID-19.
Виїзди організовуватиме Міністерство охорони у областях на заході України спільно з громадською організацією "Коаліція за Вакцинацію".
Щеплення першочергово робитимуть мешканцям територіальних громад, які мають обмежений доступ до пунктів вакцинації.
Мобільні бригади працюватимуть у таких областях:
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській.
|Фото: JDunbarPhoto/Depositphotos
Зробити щеплення зможуть усі бажаючі, однак пріоритет надаватиметься людям старше за 60 років.
Усього під час вакцинальної кампанії розраховують охопити близько 200 громад, у МОЗ вже опублікували графік виїздів мобільних бригад.
Нагадаємо, українцям продовжили термін дії COVID-сертифікатів, у "Дії" вони відображатимуться 1,5 року від дати щеплення.
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