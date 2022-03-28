В Україні скасували карантинні зони на час воєнного стану

В Україні на час воєнного стану скасували встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Поділ країни на "зелені", "жовті" та "червоні" зони тимчасово припиняють, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також на період дії воєнного стану невакцинованих проти COVID-19 працівників не будуть відсторонювати від роботи.

Зміни до постанови №1236, яка визначає особливості дії карантину, Кабінет міністрів ухвалив 26 березня.

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Однак МОЗ рекомендує громадянам та підприємствам дотримуватися протиепідемічних заходів, а медичним закладам – забезпечити людям отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19.

"Закладам охорони здоров’я також потрібно забезпечити готовність до реагування на спалахи коронавірусу в умовах воєнного стану", – кажуть у МОЗ.

Станом на 25 березня 2022 року на стаціонарному лікуванні перебувають 3 748 хворих на COVID-19 та 588 осіб із підозрою на хворобу.

Наразі зайнято 8% від загальної кількості виділених ліжок.

Нагадаємо, раніше в Україні скасували "червоні" зони в 5 областях.

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