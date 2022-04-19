Кардіохірурги у Львові видалили у пацієнта більше 40 см тромбів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 квітня 2022

У Львові кардіохірурги вдало провели операцію з видалення тромбу в легеневих артеріях, не зупиняючи серце пацієнта. 

Загальна довжина тромбу перевищувала 40 см. Про цей випадок повідомляє видання Zaxid.net.

До клініки хірургії серця при Львівському національному медуніверситеті поступив 54-річний пацієнт з Луцька. Він скаржився на сильну задишку в стані спокою. Під час незначних фізичних навантажень вона посилювалась.

Медики у Львові провели діагностику та виявили у чоловіка значний тромб у легеневих артеріях. Якщо скласти усі його ділянки, то загальна довжина перевищить 40 сантиметрів. Під час комп'ютерної томографії кардіохірург підтвердили діагноз: ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії). За прогнозами медиків, стан пацієнта був критичним. 

 Jafar Ahmed / Unsplash

Тромб з'явився у чоловіка через те, що 2 тижні тому він переніс операцію з видалення жовчного міхура.

Як пояснив професор медичного університету Любомир Кулик, після таких операції у пацієнтів підвищується ризик утворення тромбів у нижніх кінцівках. Але для профілактики їм призначають препарати, які не дозволяють тромбам утворюватися.

Проте у чоловіка вони не лише утворились, але й кровотоком потрапили до легеневої артерії.

Як зазначив професор, третина пацієнтів з таким діагнозом помирає одразу, а дві третини – мають високий ризик смертності, якщо не надати вчасно кваліфіковану допомогу. 

За оцінками медиків, на порятунок цього пацієнту було лише кілька годин. Тому після обстеження та низки аналізів, вже за 2 години його взяли в операційну.

 Фото Zaxid.net

Розчинити тромб такої довжини медикаментозно було неможливо, оскільки організм чоловіка ще не до кінця відновився після операції та був високий ризик внутрішньої кровотечі.

Операцію провели без зупинки серця в умовах штучного кровообігу. Тромб перекрив праву та частково ліву легеневі артерії та рухався у правих відділах серця. Кілька годин зволікання могли б призвести до смерті.

На щастя, операція пройшла успішно, а пацієнт вже поїхав додому відновлюватися. 

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