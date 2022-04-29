У деяких регіонах України поновили планові операції – МОЗ

У центрі та на заході України поновили планові госпіталізації пацієнтів та операції, які були призупинені в перші дні війни.
Рішення про проведення операцій в цих регіонах ухвалюють головні лікарі медзакладів, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
У Донецькій, Луганській, частині Запорізької та Миколаївської областях планові оперативні втручання наразі не проводяться.
"У цих регіонах з об’єктивних причин оскільки не можна гарантувати безпеку пацієнтам через цілеспрямовані напади рф на лікарні регіонів", – кажуть у відомстві.
|Фото: Cancerus/Depositphotos
У МОЗ радять пацієнтам, які потребують у плановій медичній допомозі, виїжджати на більш безпечну територію країни.
Нагадаємо, люди, які переїхали в інші міста через війну, можуть звертатися до місцевих сімейних лікарів, незважаючи на відсутність декларації.
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