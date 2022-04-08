Як безкоштовно зробити УЗД в умовах війни? Пояснює МОЗ

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, як в умовах воєнного стану безоплатно зробити ультразвукову діагностику.

"Попри війну важливо стежити за станом свого здоров’я та вчасно звертатися до лікаря. Якщо ви в безпеці, піклуйтеся про себе та не відкладайте лікування на потім", – наголошують у відомстві.

Необхідність проведення УЗД визначає сімейний або лікуючий лікар. За потреби він створить електронне або паперове направлення на обстеження.

Якщо ви переїхали, зверніться до лікаря первинної медичної допомоги у місті, де тимчасово проживаєте. За потреби вам нададуть медичну допомогу та направлення на УЗД.

AndrewLozovyi/Depositphotos

З направленням УЗД можна зробити безоплатно у будь-якому закладі, який має договір з Національною службою здоров'я України за пакетом "Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)", а також відповідне обладнання та фахівця.

Перед тим як відвідати медзаклад, МОЗ радить зателефонувати в лікарню та уточнити, чи є УЗД-апарат та лікар, який проводить таку діагностику. Якщо так – запишіться на прийом та прийдіть у визначений час.

Якщо людина перебуває у невідкладному стані, УЗД в лікарні роблять безкоштовно і без направлення.

Якщо ви проходите лікування в стаціонарі, призначене лікарем ультразвукове дослідження безоплатне, адже входить до відповідного пакету послуг. Зробити УЗД у такому разі можна у тому ж медзакладі, де лікується пацієнт.

Дізнатися адресу та контакти найближчої лікарні можна у лікаря, який виписує направлення, або за номером телефону контакт-центру НСЗУ 16-77.

Нагадаємо, всі відеоконсультації з лікарями на час війни у Helsi – безкоштовні.

Раніше МОЗ розповідало, як отримати безкоштовну психіатричну допомогу в умовах війни.

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