Куди онкопацієнтам-переселенцям звертатися за лікуванням – пояснює НСЗУ

Люди з онкологією, які переїхали в безпечніші регіони країни, можуть отримати медичну допомогу в найближчих онкологічних центрах.
Мати направлення необов’язково, повідомляють у Національній службі охорони здоров’я.
"Пацієнти з онкологією можуть розраховувати на медичну допомогу в лікарнях, які продовжують працювати", – кажуть в НСЗУ.
Наразі більшість онкологічних центрів України працюють у штатному режимі.
|Фото: Київський онкоцентр
Зокрема, медзаклади проводять хіміо- та радіотерапію, а також ургентні і планові операції.
Актуальну інформацію про роботу онкоцентрів та контактні телефони для пацієнтів можна знайти тут.
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У НСЗУ нагадують, що в Україні продовжують надавати онкопацієнтам безоплатну допомогу в межах Програми медичних гарантій, яка включає:
- інструментальну та лабораторну діагностику;
- проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару;
- радіо- та хіміотерапію в стаціонарних та амбулаторних умовах;
- лікарські засоби з Національного переліку та ліки, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету;
- медичний догляд, перебування та харчування у стаціонарі.
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