Куди онкопацієнтам-переселенцям звертатися за лікуванням – пояснює НСЗУ

Люди з онкологією, які переїхали в безпечніші регіони країни, можуть отримати медичну допомогу в найближчих онкологічних центрах.

Мати направлення необов’язково, повідомляють у Національній службі охорони здоров’я.

"Пацієнти з онкологією можуть розраховувати на медичну допомогу в лікарнях, які продовжують працювати", – кажуть в НСЗУ.

Наразі більшість онкологічних центрів України працюють у штатному режимі.

Фото: Київський онкоцентр

Зокрема, медзаклади проводять хіміо- та радіотерапію, а також ургентні і планові операції.

Актуальну інформацію про роботу онкоцентрів та контактні телефони для пацієнтів можна знайти тут.

У НСЗУ нагадують, що в Україні продовжують надавати онкопацієнтам безоплатну допомогу в межах Програми медичних гарантій, яка включає: