Куди онкопацієнтам-переселенцям звертатися за лікуванням – пояснює НСЗУ

Яна Осадча журналіст
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12 травня 2022

Люди з онкологією, які переїхали в безпечніші регіони країни, можуть отримати медичну допомогу в найближчих онкологічних центрах.

Мати направлення необов’язково, повідомляють у Національній службі охорони здоров’я.

"Пацієнти з онкологією можуть розраховувати на медичну допомогу в лікарнях, які продовжують працювати", – кажуть в НСЗУ.

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Наразі більшість онкологічних центрів України працюють у штатному режимі.

 Фото: Київський онкоцентр

Зокрема, медзаклади проводять хіміо- та радіотерапію, а також ургентні і планові операції.

Актуальну інформацію про роботу онкоцентрів та контактні телефони для пацієнтів можна знайти тут.

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У НСЗУ нагадують, що в Україні продовжують надавати онкопацієнтам безоплатну допомогу в межах Програми медичних гарантій, яка включає:

  • інструментальну та лабораторну діагностику;
  • проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару;
  • радіо- та хіміотерапію в стаціонарних та амбулаторних умовах;
  • лікарські засоби з Національного переліку та ліки, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету;
  • медичний догляд, перебування та харчування у стаціонарі.

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