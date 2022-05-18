МОЗ закликає повідомляти про дітей, які зазнали травм під час війни. Куди звертатися

Яна Осадча журналіст
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18 травня 2022

Міністерство охорони здоров’я формує реєстр дітей, які зазнали травмувань в наслідок бойових дій.

Інформація потрібна для того, щоб діти отримали своєчасну медичну допомогу, повідомляють у МОЗ.

Українців, які володіють інформацією про поранених дітей, просять заповнити форму.

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У опитуванні варто писати про дітей, які зазнали не тільки фізичних, але й психологічних травмувань, а також про тих, хто через збройну агресію РФ не може отримати вчасну медичну допомогу.

 Дівчинка Мілена, якій російський солдат прострелив обличчя

"Внесіть необхідну інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти родини (чи опікунів).

Звертаємо увагу на необхідність заповнення усіх полів окремо для кожної дитини", – кажуть у відомстві.

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Зібрана інформація буде передаватись до Офісу Президента України та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу законним представникам дитини для її лікування або реабілітації.

За даними українського омбудсмена на 18 травня 2022 року внаслідок збройної агресії РФ в Україні постраждали 424 дитини.

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