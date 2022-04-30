Прострочений COVID-сертифікат тепер не зникатиме з "Дії": чому це важливо

Сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, у якого закінчився термін дії, тепер не буде зникати з додатку "Дія".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Запроваджені зміни щодо прострочених цифрових COVID-сертифікатів дозволяють у будь-який момент переглянути у смартфоні історію вакцинації проти коронавірусу.

У відомстві також пояснили, кому стануть у нагоді зміни щодо відображення цифрових сертифікатів про вакцинацію.

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"Це буде корисно людям, які евакуювалися в більш безпечні області України або за кордон.

Тож якщо лікар попросить показати ваші старі сертифікати – просто відкривайте "Дію"", – наголошують у пресцентрі.

Крім того, українцям нагадали: якщо у сертифіката про вакцинацію сплив термін чинності, і він зник із "Дії", його можна замовити знову. Для цього необхідно перейти у розділ "Послуги" в застосунку.

Сертифікат із позначкою "Термін дії сертифіката в України закінчився" валідуватися не буде, однак з ним можна отримати бустерну дозу, а не вакцинуватися заново.

Нагадаємо, раніше термін відображення COVID-сертифікатів у "Дії" продовжили до 1,5 року. При цьому продовження терміну відображення документа до 1,5 року не впливає на термін його чинності.

Міністерство охорони здоров'я пояснило особливості користування цифровим сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу.

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