Прострочений COVID-сертифікат тепер не зникатиме з "Дії": чому це важливо

Сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, у якого закінчився термін дії, тепер не буде зникати з додатку "Дія".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Запроваджені зміни щодо прострочених цифрових COVID-сертифікатів дозволяють у будь-який момент переглянути у смартфоні історію вакцинації проти коронавірусу.

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У відомстві також пояснили, кому стануть у нагоді зміни щодо відображення цифрових сертифікатів про вакцинацію.

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"Це буде корисно людям, які евакуювалися в більш безпечні області України або за кордон.

Тож якщо лікар попросить показати ваші старі сертифікати – просто відкривайте "Дію"", – наголошують у пресцентрі.

Крім того, українцям нагадали: якщо у сертифіката про вакцинацію сплив термін чинності, і він зник із "Дії", його можна замовити знову. Для цього необхідно перейти у розділ "Послуги" в застосунку.

Сертифікат із позначкою "Термін дії сертифіката в України закінчився" валідуватися не буде, однак з ним можна отримати бустерну дозу, а не вакцинуватися заново.

Нагадаємо, раніше термін відображення COVID-сертифікатів у "Дії" продовжили до 1,5 року. При цьому продовження терміну відображення документа до 1,5 року не впливає на термін його чинності.

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Міністерство охорони здоров'я пояснило особливості користування цифровим сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу.

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