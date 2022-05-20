COVID-19 під час війни: які обмеження скасували

Після початку повномасштабної війни в Україні перестали діяти протиепідеміологічні норми, направлені для боротьби з COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як воєнний стан вплинув на карантинні заходи, які діяли в Україні з 2019 року.

Як змінились карантинні норми:

скасовані рівні епідбезпеки в областях;

масковий режим має виключно рекомендаційний характер;

скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;

призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;

для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.

Фото: МОЗ

Водночас у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.

"Лікарні та медичні установи, які знаходяться на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв'язку із загрозою ракетних ударів.

Разом із тим, медична система повинна надавати допомогу в подвійному чи потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених осіб", – каже головний санлікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, З початку війни епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні покращилася, а кількість летальних випадків зменшилася більш ніж у 4 рази.

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