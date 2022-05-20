COVID-19 під час війни: які обмеження скасували

Після початку повномасштабної війни в Україні перестали діяти протиепідеміологічні норми, направлені для боротьби з COVID-19.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як воєнний стан вплинув на карантинні заходи, які діяли в Україні з 2019 року.
Як змінились карантинні норми:
- скасовані рівні епідбезпеки в областях;
- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;
- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;
- для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.
|Фото: МОЗ
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Водночас у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.
"Лікарні та медичні установи, які знаходяться на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв'язку із загрозою ракетних ударів.
Разом із тим, медична система повинна надавати допомогу в подвійному чи потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених осіб", – каже головний санлікар Ігор Кузін.
Нагадаємо, З початку війни епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні покращилася, а кількість летальних випадків зменшилася більш ніж у 4 рази.
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