Симптомами віспи мавп є, зокрема, гнійні пухирі та висипання на тілі

У Південній Африці зафіксували першу смерть від віспи мавп після 5 підтверджених випадків цього захворювання у червні.

37-річний чоловік помер у лікарні містечка Тембіза 10 червня. Інформацію офіційно підтвердив міністр охорони здоров'я ПАР Джо Пхаала, пише Africa News.

Інші четверо пацієнтів також поки що не одужали, але двох із них виписали на "домашню ізоляцію", а двоє – досі залишаються у лікарнях.

За словами міністра, всі випадки захворювання на віспу в Південній Африці зафіксовані у чоловіків у віці від 30 до 39 років, які не подорожували до країн, де зараз спостерігається спалах захворювання, що свідчить про місцеву передачу інфекції.

За даними Bloomberg, нині ПАР намагається безоплатно отримати вакцини Imvanex від країн-членів ВООЗ, які мають надлишкові запаси, а також від міжнародного альянсу вакцин Gavi.

"За лічені дні і тижні це має відбутися. Одна смерть – це занадто багато, особливо від хвороби, якій можна запобігти і з якою можна боротися", – сказав міністр Джо Пхаала.

Поки у Південній Африці немає вакцин чи іншого затвердженого лікування від віспи мавп, департамент охорони здоров'я отримав дозвіл на використання противірусного препарату "Тековірімат" для чотирьох хворих. Також міністр закликав громадян ПАР звертатися до лікарів, якщо вони помітили симптоми віспи мавп.

"Ми можемо запобігти подальшому поширенню цієї інфекційної хвороби, якщо ті, у кого є підозра на неї, або ті, хто контактував з хворими, звертатимуться до медичних закладів", – додав Пхаала.

За даними ВООЗ, тільки за квітень 2024 року у світі підтвердились 528 нових випадків віспи мавп у 27 країнах. Більшість із цих випадків зареєстрували в Америці та Африці. У Європі зафіксували 109 хворих на віспу мавп.

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Нагадаємо, віспа мавп – це вірусна хвороба, що поширюється через тісний контакт, зокрема через кров, біологічні рідини, ураження слизової тощо. Вірусом можна заразитися від інфікованих диких тварин, зокрема мавп і гризунів, або через тісний контакт з інфікованої людиною.

Окрім симптомів, схожих на грип, хворі на віспу мавп мають пухирі, висипання і гнійні ураження на тілі. Більшість випадків протікає в легкій формі, але захворювання може призвести до смерті.

Попри те, що ВООЗ уже не вважає віспу мавп глобальною загрозою, людям, які подорожують до ендемічних країн, радять вчасно звертатися до лікарів, щоб запобігти захворюванню або почати лікування.