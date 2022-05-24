Ляшко закликав міжнародні фармацевтичні компанії покинути російський ринок

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав міжнародні фармацевтичні компанії не випускати і не реалізовувати ліки в Росії.

Йдеться про препарати, які не є життєво необхідними, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Ляшко вважає, що компанії, які досі не пішли з ринку РФ, підтримують країну-агресора.

"Ці фармацевтичні компанії повинні поставити питання своїй совісті, а не посилатися на гуманітарні принципи", – заявив Ляшко за підсумками участі у 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Віктор Ляшко на зустрічі з керівниками міжнародних фармацевтичних асоціацій

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я у відповідь на прохання України скасувала всі заходи у Росії та обіцяла подумати над питанням закриття офісу у Москві.

Також в Україні заборонили обіг ліків, вироблених в Росії та Білорусі.