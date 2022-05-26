Як отримати медичну допомогу в Німеччині? Поради для українців

Громадяни України, які стали вимушеними переселенцями, можуть отримати медичну допомогу в Німеччині.

Обов'язковою для цієї країни є медична страховка, після оформлення якої усе лікування, включно з ліками, є безплатним, розповідають в Міністерстві охорони здоров'я.

Як працює медична система Німеччини?

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Страхування у 90% випадків забезпечує держава, а людям з ним доступні усі необхідні медичні послуги.

Як і в Україні, щоб отримати вузьку медичну допомогу необхідно спочатку звернутись до лікаря загальної практики.

Візит до лікаря загальної практики є безкоштовним для застрахованих осіб. Пацієнт без страховки може заплатити за прийом самостійно.

Без попередньої домовленості звертатись в лікарню можна лише в невідкладних випадках.

Отримати страховку потрібно в центрах прибуття або в контактних центрах (Ankunftszentrum/Kontaktstelle) міст проживання.

До конкретного лікаря можна потрапити лише за направленням (Behandlungsschein), але в деяких муніципалітетах замість направлення видають медичну картку (Krankenversicherungskarte).

Українці, які зупинилися в муніципальних притулках або приватному житлі, можуть отримати направлення/картку в органах місцевої влади, зазвичай це соціальні служби.

Після цього можна звертатися до лікаря.

Якщо в українця немає документів, медстраховки або виникли інші складнощі, можна звернутись до організацій, які анонімно і безоплатно лікують людей у подібних випадках.

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Відповідну організацію в потрібному регіоні можна знайти за посиланням.

У екстрених випадках медичну допомогу в Німеччині надають без направлення, але для цього необхідно зареєструвати свою адресу проживання в органах місцевого самоврядування: як приватне житло, так і помешкання в притулку.

Невідкладна медична допомога, коли життю загрожує небезпека, також є безоплатною.

Виклик екстреної допомоги: 112

Екстрений виклик у разі отруєння: +49-30-19240

Швидка медична допомога: 116-117

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, як отримати медичну допомогу в Італії.