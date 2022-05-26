Як отримати медичну допомогу в Німеччині? Поради для українців

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
6680
26 травня 2022

Громадяни України, які стали вимушеними переселенцями, можуть отримати медичну допомогу в Німеччині.

Обов'язковою для цієї країни є медична страховка, після оформлення якої усе лікування, включно з ліками, є безплатним, розповідають в Міністерстві охорони здоров'я.

Як працює медична система Німеччини?

  • Страхування у 90% випадків забезпечує держава, а людям з ним доступні усі необхідні медичні послуги.
  • Як і в Україні, щоб отримати вузьку медичну допомогу необхідно спочатку звернутись до лікаря загальної практики.
  • Візит до лікаря загальної практики є безкоштовним для застрахованих осіб. Пацієнт без страховки може заплатити за прийом самостійно.
  • Без попередньої домовленості звертатись в лікарню можна лише в невідкладних випадках.
Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Читайте також: Пологи у бомбосховищі: як народжувати, якщо поруч немає лікаря

Отримати страховку потрібно в центрах прибуття або в контактних центрах (Ankunftszentrum/Kontaktstelle) міст проживання.

До конкретного лікаря можна потрапити лише за направленням (Behandlungsschein), але в деяких муніципалітетах замість направлення видають медичну картку (Krankenversicherungskarte).

Українці, які зупинилися в муніципальних притулках або приватному житлі, можуть отримати направлення/картку в органах місцевої влади, зазвичай це соціальні служби.

Після цього можна звертатися до лікаря.

Якщо в українця немає документів, медстраховки або виникли інші складнощі, можна звернутись до організацій, які анонімно і безоплатно лікують людей у подібних випадках.

Відповідну організацію в потрібному регіоні можна знайти за посиланням.

У екстрених випадках медичну допомогу в Німеччині надають без направлення, але для цього необхідно зареєструвати свою адресу проживання в органах місцевого самоврядування: як приватне житло, так і помешкання в притулку.

Читайте також: Як отримати безкоштовну консультацію лікаря: контакт "гарячої лінії" МОЗ

Невідкладна медична допомога, коли життю загрожує небезпека, також є безоплатною.

  • Виклик екстреної допомоги: 112
  • Екстрений виклик у разі отруєння: +49-30-19240
  • Швидка медична допомога: 116-117

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, як отримати медичну допомогу в Італії.




 36519
Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова
 4673
Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
 33775
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній

Головне на сайті


Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова
Розіграш марки для допомоги ЗСУ. Звернення Михайла Ткача
Окупант сфотографував себе на Polaroid і помилково залишив фото в пограбованій квартирі
У РФ пропонують створити свій "Оскар" і назвати його "євразійським"
Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості і шукає диверсантів
Чиїми іменами називати дерусифіковані вулиці? Список 100 видатних українців
Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній