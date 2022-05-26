Як отримати медичну допомогу в Німеччині? Поради для українців

Громадяни України, які стали вимушеними переселенцями, можуть отримати медичну допомогу в Німеччині.
Обов'язковою для цієї країни є медична страховка, після оформлення якої усе лікування, включно з ліками, є безплатним, розповідають в Міністерстві охорони здоров'я.
Як працює медична система Німеччини?
- Страхування у 90% випадків забезпечує держава, а людям з ним доступні усі необхідні медичні послуги.
- Як і в Україні, щоб отримати вузьку медичну допомогу необхідно спочатку звернутись до лікаря загальної практики.
- Візит до лікаря загальної практики є безкоштовним для застрахованих осіб. Пацієнт без страховки може заплатити за прийом самостійно.
- Без попередньої домовленості звертатись в лікарню можна лише в невідкладних випадках.
|Фото: VitalikRadko/Depositphotos
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Отримати страховку потрібно в центрах прибуття або в контактних центрах (Ankunftszentrum/Kontaktstelle) міст проживання.
До конкретного лікаря можна потрапити лише за направленням (Behandlungsschein), але в деяких муніципалітетах замість направлення видають медичну картку (Krankenversicherungskarte).
Українці, які зупинилися в муніципальних притулках або приватному житлі, можуть отримати направлення/картку в органах місцевої влади, зазвичай це соціальні служби.
Після цього можна звертатися до лікаря.
Якщо в українця немає документів, медстраховки або виникли інші складнощі, можна звернутись до організацій, які анонімно і безоплатно лікують людей у подібних випадках.
Відповідну організацію в потрібному регіоні можна знайти за посиланням.
У екстрених випадках медичну допомогу в Німеччині надають без направлення, але для цього необхідно зареєструвати свою адресу проживання в органах місцевого самоврядування: як приватне житло, так і помешкання в притулку.
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Невідкладна медична допомога, коли життю загрожує небезпека, також є безоплатною.
- Виклик екстреної допомоги: 112
- Екстрений виклик у разі отруєння: +49-30-19240
- Швидка медична допомога: 116-117
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, як отримати медичну допомогу в Італії.