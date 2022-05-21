Як отримати медичну допомогу в Італії? Послуги для українців

Тимчасові переселенці з України в Італії мають право на безоплатну медичну допомогу, проте її обсяг залежить від статусу.
Безоплатна державна медицина на рівні з громадянами Італії доступна лише українцям, які оформили посвідку тимчасового захисту.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати медичну допомогу в Італії та які послуги доступні безкоштовно.
Як отримати доступ до лікування в Італії?
Спершу потрібно зареєструватися в медичних установах ASL (місцеве управління охорони здоров’я) за місцем проживання, на яке зроблений запит на тимчасовий захист.
Потрібно обрати лікаря загальної практики або педіатра для дитини.
|Фото: Nattakorn/Depositphotos
Щоб отримувати допомогу, потрібно мати:
- Код STP (straniero temporaneamente presente – іноземець, який тимчасово перебуває на території Італії).
Для отримання коду потрібно вказати персональні дані (візьміть із собою паспорт)
- Або картку SSR для дітей та вагітних.
Код видається в закладах охорони здоров'я – Azienda Sanitaria Locale (ASL).
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Які послуги доступні українцям в Італії безкоштовно?
✅ Консультації та спостереження лікаря загальної практики/педіатра
✅ Невідкладна медична допомога
✅ Щеплення проти COVID-19 та допомога у разі хвороби на COVID-19
✅ Консультації та спостереження вузьких спеціалістів за направленням лікаря/педіатра
✅ Щеплення відповідно до календаря щеплень
✅ Допомога під час вагітності та пологів, а також у післяпологовий період
✅ Загальний медичний огляд
✅ Госпіталізація за направленням
✅ Обстеження на туберкульоз
✅ Базові стоматологічні процедури
✅ Безоплатні або частково безоплатні медикаменти
Для українців, які НЕ оформили посвідку тимчасового захисту, в Італії доступні такі послуги:
- невідкладна допомога у відповідних відділеннях;
- вакцинація;
- направлення на клінічні обстеження;
- відвідування фахівців і отримання медикаментів.
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Як працює медична система Італії?
В Італії працює універсальна система медичного доступу: всі люди у країні мають доступ до необхідних послуг безоплатно або без надмірного фінансового навантаження.
У країні працює державна і приватна програма медичного страхування, пояснює МОЗ.
А для тимчасових переселенців з України державне медичне страхування безоплатне.
Лікаря можна обрати самостійно, але в закладі за місцем проживання (реестрації).
Лікар загальної практики надає такі послуги:
- проводить загальний медичний огляд відповідно до графіка оглядів;
- виписує направлення до вузьких спеціалістів, на аналізи та госпіталізацію;
- виписує рецепти;
- виписує лікарняні, довідки;
- виписує направлення на супровід вагітності, супутні обстеження, допомогу у разі пологів та у післяпологовий період.
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Нагадаємо, українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу зокрема в Польщі, Молдові, Литві, Румунії, Чехії та Словаччині.
Український центр охорони здоров’я опублікував список лікарів та лікарень, які пропонують українцям безкоштовне лікування за кордоном.
У МОЗ також пояснювали, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги в Україні.
А "Українська правда. Життя" зібрала контакти медиків різної спеціалізації, які консультують онлайн і по телефону.