Як отримати медичну допомогу в Італії? Послуги для українців

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 травня 2022

Тимчасові переселенці з України в Італії мають право на безоплатну медичну допомогу, проте її обсяг залежить від статусу.

Безоплатна державна медицина на рівні з громадянами Італії доступна лише українцям, які оформили посвідку тимчасового захисту.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати медичну допомогу в Італії та які послуги доступні безкоштовно.

Як отримати доступ до лікування в Італії?

Спершу потрібно зареєструватися в медичних установах ASL (місцеве управління охорони здоров’я) за місцем проживання, на яке зроблений запит на тимчасовий захист. 

Потрібно обрати лікаря загальної практики або педіатра для дитини.

 Фото: Nattakorn/Depositphotos

Щоб отримувати допомогу, потрібно мати:

  • Код STP (straniero temporaneamente presente – іноземець, який тимчасово перебуває на території Італії).

Для отримання коду потрібно вказати персональні дані (візьміть із собою паспорт)

  • Або картку SSR для дітей та вагітних. 

Код видається в закладах охорони здоров'я – Azienda Sanitaria Locale (ASL). 

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Які послуги доступні українцям в Італії безкоштовно?

Консультації та спостереження лікаря загальної практики/педіатра

Невідкладна медична допомога 

Щеплення проти COVID-19 та допомога у разі хвороби на COVID-19 

Консультації та спостереження вузьких спеціалістів за направленням лікаря/педіатра

Щеплення відповідно до календаря щеплень

Допомога під час вагітності та пологів, а також у післяпологовий період

Загальний медичний огляд

Госпіталізація за направленням

Обстеження на туберкульоз

Базові стоматологічні процедури

Безоплатні або частково безоплатні медикаменти 

Для українців, які НЕ оформили посвідку тимчасового захисту, в Італії доступні такі послуги:

  • невідкладна допомога у відповідних відділеннях;
  • вакцинація;
  • направлення на клінічні обстеження;
  • відвідування фахівців і отримання медикаментів.

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Як працює медична система Італії?

В Італії працює універсальна система медичного доступу: всі люди у країні мають доступ до необхідних послуг безоплатно або без надмірного фінансового навантаження. 

У країні працює державна і приватна програма медичного страхування, пояснює МОЗ.

А для тимчасових переселенців з України державне медичне страхування безоплатне.

Лікаря можна обрати самостійно, але в закладі за місцем проживання (реестрації). 

Лікар загальної практики надає такі послуги:

  • проводить загальний медичний огляд відповідно до графіка оглядів;
  • виписує направлення до вузьких спеціалістів, на аналізи та госпіталізацію; 
  • виписує рецепти;
  • виписує лікарняні, довідки;
  • виписує направлення на супровід вагітності, супутні обстеження, допомогу у разі пологів та у післяпологовий період. 

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Нагадаємо, українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу зокрема в Польщі, Молдові, Литві, Румунії, Чехії та Словаччині.

Український центр охорони здоров’я опублікував список лікарів та лікарень, які пропонують українцям безкоштовне лікування за кордоном.

У МОЗ також пояснювали, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги в Україні.

А "Українська правда. Життя" зібрала контакти медиків різної спеціалізації, які консультують онлайн і по телефону.




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