Як отримати медичну допомогу в Італії? Послуги для українців

Тимчасові переселенці з України в Італії мають право на безоплатну медичну допомогу, проте її обсяг залежить від статусу.

Безоплатна державна медицина на рівні з громадянами Італії доступна лише українцям, які оформили посвідку тимчасового захисту.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати медичну допомогу в Італії та які послуги доступні безкоштовно.

Реклама:

Як отримати доступ до лікування в Італії?

Спершу потрібно зареєструватися в медичних установах ASL (місцеве управління охорони здоров’я) за місцем проживання, на яке зроблений запит на тимчасовий захист.

Потрібно обрати лікаря загальної практики або педіатра для дитини.

Фото: Nattakorn /Depositphotos

Щоб отримувати допомогу, потрібно мати:

Код STP (straniero temporaneamente presente – іноземець, який тимчасово перебуває на території Італії).

Для отримання коду потрібно вказати персональні дані (візьміть із собою паспорт)

Або картку SSR для дітей та вагітних.

Код видається в закладах охорони здоров'я – Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Реклама:

Які послуги доступні українцям в Італії безкоштовно?

✅ Консультації та спостереження лікаря загальної практики/педіатра

✅ Невідкладна медична допомога

✅ Щеплення проти COVID-19 та допомога у разі хвороби на COVID-19

✅ Консультації та спостереження вузьких спеціалістів за направленням лікаря/педіатра

✅ Щеплення відповідно до календаря щеплень

✅ Допомога під час вагітності та пологів, а також у післяпологовий період

✅ Загальний медичний огляд

✅ Госпіталізація за направленням

✅ Обстеження на туберкульоз

✅ Базові стоматологічні процедури

✅ Безоплатні або частково безоплатні медикаменти

Для українців, які НЕ оформили посвідку тимчасового захисту, в Італії доступні такі послуги:

невідкладна допомога у відповідних відділеннях;

вакцинація;

направлення на клінічні обстеження;

відвідування фахівців і отримання медикаментів.

Як працює медична система Італії?

В Італії працює універсальна система медичного доступу: всі люди у країні мають доступ до необхідних послуг безоплатно або без надмірного фінансового навантаження.

У країні працює державна і приватна програма медичного страхування, пояснює МОЗ.

А для тимчасових переселенців з України державне медичне страхування безоплатне.

Лікаря можна обрати самостійно, але в закладі за місцем проживання (реестрації).

Лікар загальної практики надає такі послуги:

проводить загальний медичний огляд відповідно до графіка оглядів;

виписує направлення до вузьких спеціалістів, на аналізи та госпіталізацію;

виписує рецепти;

виписує лікарняні, довідки;

виписує направлення на супровід вагітності, супутні обстеження, допомогу у разі пологів та у післяпологовий період.

Нагадаємо, українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу зокрема в Польщі, Молдові, Литві, Румунії, Чехії та Словаччині.

Український центр охорони здоров’я опублікував список лікарів та лікарень, які пропонують українцям безкоштовне лікування за кордоном.

У МОЗ також пояснювали, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги в Україні.

А "Українська правда. Життя" зібрала контакти медиків різної спеціалізації, які консультують онлайн і по телефону.