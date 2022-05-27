СOVID-19 не зник: в Україні продовжили карантин до кінця літа

В Україні продовжили карантин і режим надзвичайної ситуації для запобігання поширенню СOVID-19.
Карантин триватиме щонайменше до 31 серпня 2022 року.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Також Уряд затвердив зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я.
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"Робота з внесенням даних до ЕСОЗ буде спрощена, а дані електронної системи будуть захищені від несанкціонованого доступу", – кажуть в Уряді.
Медичні працівники не будуть зобов’язані вести первинну облікову документацію на папері, якщо вони вносять медичні записи до електронної системи.
Це суттєво спростить їхню роботу, наголошує Шмигаль.
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Нагадаємо, незважаючи на карантин, в Україні на час воєнного стану скасували визначення рівнів епідемічної небезпеки COVID-19.
Поділ на "зелені", "жовті" та "червоні" зони тимчасово зупинили, а невакцинованих проти COVID-19 працівників перестали відсторонювати від роботи в умовах війни.
Водночас носіння маски залишилось рекомендованим, щоб уникнути хвороби.
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