СOVID-19 не зник: в Україні продовжили карантин до кінця літа

В Україні продовжили карантин і режим надзвичайної ситуації для запобігання поширенню СOVID-19.

Карантин триватиме щонайменше до 31 серпня 2022 року.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Також Уряд затвердив зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я.

"Робота з внесенням даних до ЕСОЗ буде спрощена, а дані електронної системи будуть захищені від несанкціонованого доступу", – кажуть в Уряді.

Медичні працівники не будуть зобов’язані вести первинну облікову документацію на папері, якщо вони вносять медичні записи до електронної системи.

Це суттєво спростить їхню роботу, наголошує Шмигаль.

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Нагадаємо, незважаючи на карантин, в Україні на час воєнного стану скасували визначення рівнів епідемічної небезпеки COVID-19.

Поділ на "зелені", "жовті" та "червоні" зони тимчасово зупинили, а невакцинованих проти COVID-19 працівників перестали відсторонювати від роботи в умовах війни.

Водночас носіння маски залишилось рекомендованим, щоб уникнути хвороби.