Як отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном – пояснює МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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30 квітня 2022

Українці, які вимушено переїхали за кордон через війну, можуть знайти інформацію про безкоштовну меддопомогу в країнах Європейського Союзу на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ зібрав на своєму сайті усю необхідну інформацію стосовно медичного обслуговування в європейських країнах, які прихистили найбільше українців",повідомила Олена Зеленська.

Відомство зібрало усі необхідні покрокові пояснення для вимушених переселенців з України:

  • як отримати місцевий дозвіл на проживання,
  • як отримати медичну страховку,
  • які документи потрібні у державних лікарнях,
  • на які безоплатні послуги можуть претендувати українці.
Фото: Ngupakarti/Depositphotos

"Приміром, у Польщі, при оформленні PESEL  –  аналогу українського ідентифікаційного номера  –  можна отримати безкоштовну медичну допомогу на усіх рівнях, навіть реабілітацію чи стоматологічні послуги", – зауважила перша леді.

Наразі на сайті МОЗ можна знайти інформацію про безкоштовну медичну допомогу українцям у:

При цьому, як зазначили у самому відомстві, цей перелік не вичерпний і згодом буде оновлюватися.

Олена Зеленська подякувала країнам Європи за самовіддану підтримку українських громадян під час війни, яку РФ розв'язала в Україні, – від прихистку до лікування.

"Ми завжди пам‘ятатимемо про цю допомогу", – наголосила дружина гаранта. 

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