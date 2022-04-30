Як отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном – пояснює МОЗ

Українці, які вимушено переїхали за кордон через війну, можуть знайти інформацію про безкоштовну меддопомогу в країнах Європейського Союзу на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"МОЗ зібрав на своєму сайті усю необхідну інформацію стосовно медичного обслуговування в європейських країнах, які прихистили найбільше українців", – повідомила Олена Зеленська.
Відомство зібрало усі необхідні покрокові пояснення для вимушених переселенців з України:
- як отримати місцевий дозвіл на проживання,
- як отримати медичну страховку,
- які документи потрібні у державних лікарнях,
- на які безоплатні послуги можуть претендувати українці.
|Фото: Ngupakarti/Depositphotos
"Приміром, у Польщі, при оформленні PESEL – аналогу українського ідентифікаційного номера – можна отримати безкоштовну медичну допомогу на усіх рівнях, навіть реабілітацію чи стоматологічні послуги", – зауважила перша леді.
Наразі на сайті МОЗ можна знайти інформацію про безкоштовну медичну допомогу українцям у:
При цьому, як зазначили у самому відомстві, цей перелік не вичерпний і згодом буде оновлюватися.
Олена Зеленська подякувала країнам Європи за самовіддану підтримку українських громадян під час війни, яку РФ розв'язала в Україні, – від прихистку до лікування.
"Ми завжди пам‘ятатимемо про цю допомогу", – наголосила дружина гаранта.
Вас також може зацікавити:
Майже 2 тисячі медиків-іноземців зголосилися допомагати в Україні під час війни
Як оформити лікарняний під час війни? Відповіді на поширені запитання
Як переселенцям потрапити до сімейного лікаря та отримати ліки? Пояснює Ляшко
На зв’язку з лікарем: у Helsi запрацювали безкоштовні онлайн-консультації
Українці можуть отримати консультацію лікаря у контакт-центрі МОЗ. Куди звертатись?
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.