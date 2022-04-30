Як отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном – пояснює МОЗ

Українці, які вимушено переїхали за кордон через війну, можуть знайти інформацію про безкоштовну меддопомогу в країнах Європейського Союзу на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ зібрав на своєму сайті усю необхідну інформацію стосовно медичного обслуговування в європейських країнах, які прихистили найбільше українців", – повідомила Олена Зеленська.

Відомство зібрало усі необхідні покрокові пояснення для вимушених переселенців з України:

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як отримати місцевий дозвіл на проживання,

як отримати медичну страховку,

які документи потрібні у державних лікарнях,

на які безоплатні послуги можуть претендувати українці.

Фото: Ngupakarti/Depositphotos

"Приміром, у Польщі, при оформленні PESEL – аналогу українського ідентифікаційного номера – можна отримати безкоштовну медичну допомогу на усіх рівнях, навіть реабілітацію чи стоматологічні послуги", – зауважила перша леді.

Наразі на сайті МОЗ можна знайти інформацію про безкоштовну медичну допомогу українцям у:

При цьому, як зазначили у самому відомстві, цей перелік не вичерпний і згодом буде оновлюватися.

Олена Зеленська подякувала країнам Європи за самовіддану підтримку українських громадян під час війни, яку РФ розв'язала в Україні, – від прихистку до лікування.

"Ми завжди пам‘ятатимемо про цю допомогу", – наголосила дружина гаранта.

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