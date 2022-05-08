Як підготуватись до планової операції? Інструкція НСЗУ

20 березня в Україні скасували заборону на проведення планових госпіталізацій та операцій.

Лікарні, які мають можливості проводити планові операції, відновлюють цю послугу для українців.

У Національній службі здоров’я пояснили, як потрапити на планову операцію і як підготуватися до неї.

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✅ Отримайте направлення у лікаря.

Щоб зробити операцію безоплатно, потрібно отримати електронне направлення у сімейного або лікуючого лікаря.

Фото: XiXinXing /Depositphotos

✅ Дізнайтесь у лікаря, як потрібно готуватись до операції та як відбувається відновлення.

Потрібно уточнити:

скільки часу потрібно буде провести в лікарні;

скільки – перебувати в постільному режимі;

які є обмеження в способі життя;

яка допомога буде потрібна під час відновлення;

коли ви знову зможете почати активне життя.

✅ Домовтеся з близькими, хто зможе допомогти вам під час відновлення, скільки часу і яка саме допомога від цієї людини буде потрібна.

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✅ Знайдіть заклад, який проводить планові операції у воєнний час.

Безоплатні планові операції роблять заклади, які уклали з НСЗУ договір за напрямами "Хірургічні операції у стаціонарних умовах", "Хірургія одного дня".

Водночас проводити планові операції можуть тільки ті заклади, які мають на це ресурси, а в певних регіонах лікарні завантажені допомогою пораненим.

Відповідно до Наказу МОЗ №507 лікарні мають припиняти проводити планові госпіталізації при:

завантаженні понад 70% ліжкового фонду терапевтичного профілю;

ліжкового фонду терапевтичного профілю; завантаженні понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю;

ліжкового фонду хірургічного профілю; за рішенням структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської воєнних адміністрацій, з урахуванням тактичної ситуації.

Актуальну інформацію щодо регіонів, де проводяться планові операції, можна дізнатись в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

✅ Оберіть лікарню та зателефонуйте туди, щоб переконатись, що вона проводить планові операції.

✅ Зберіть необхідні речі.

НСЗУ оплачує лікарням спектр необхідних для пацієнта послуг:

проведення операції та анестезія;

інструментальні та лабораторні обстеження;

ліки з Нацпереліку лікарських засобів та витратні матеріали;

післяопераційний цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, знеболення, медикаментозна терапія;

харчування в стаціонарі;

медична реабілітація в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.

Перевірити наявність медикаментів у лікарнях можна через портал Є Ліки.

"Водночас пацієнту потрібно подбати про особисті речі, які йому знадобляться як в лікарні, так і в іншому місті, якщо для операції потрібно їхати в інший регіон.

Не відкладайте важливі медичні маніпуляції, щоб зберегти здоров’я та якість життя", – наголошують у НСЗУ.

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