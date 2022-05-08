Як підготуватись до планової операції? Інструкція НСЗУ

20 березня в Україні скасували заборону на проведення планових госпіталізацій та операцій.
Лікарні, які мають можливості проводити планові операції, відновлюють цю послугу для українців.
У Національній службі здоров’я пояснили, як потрапити на планову операцію і як підготуватися до неї.
✅ Отримайте направлення у лікаря.
Щоб зробити операцію безоплатно, потрібно отримати електронне направлення у сімейного або лікуючого лікаря.
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✅ Дізнайтесь у лікаря, як потрібно готуватись до операції та як відбувається відновлення.
Потрібно уточнити:
- скільки часу потрібно буде провести в лікарні;
- скільки – перебувати в постільному режимі;
- які є обмеження в способі життя;
- яка допомога буде потрібна під час відновлення;
- коли ви знову зможете почати активне життя.
✅ Домовтеся з близькими, хто зможе допомогти вам під час відновлення, скільки часу і яка саме допомога від цієї людини буде потрібна.
✅ Знайдіть заклад, який проводить планові операції у воєнний час.
Безоплатні планові операції роблять заклади, які уклали з НСЗУ договір за напрямами "Хірургічні операції у стаціонарних умовах", "Хірургія одного дня".
Водночас проводити планові операції можуть тільки ті заклади, які мають на це ресурси, а в певних регіонах лікарні завантажені допомогою пораненим.
Відповідно до Наказу МОЗ №507 лікарні мають припиняти проводити планові госпіталізації при:
- завантаженні понад 70% ліжкового фонду терапевтичного профілю;
- завантаженні понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю;
- за рішенням структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської воєнних адміністрацій, з урахуванням тактичної ситуації.
Актуальну інформацію щодо регіонів, де проводяться планові операції, можна дізнатись в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.
✅ Оберіть лікарню та зателефонуйте туди, щоб переконатись, що вона проводить планові операції.
✅ Зберіть необхідні речі.
НСЗУ оплачує лікарням спектр необхідних для пацієнта послуг:
- проведення операції та анестезія;
- інструментальні та лабораторні обстеження;
- ліки з Нацпереліку лікарських засобів та витратні матеріали;
- післяопераційний цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, знеболення, медикаментозна терапія;
- харчування в стаціонарі;
- медична реабілітація в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
Перевірити наявність медикаментів у лікарнях можна через портал Є Ліки.
"Водночас пацієнту потрібно подбати про особисті речі, які йому знадобляться як в лікарні, так і в іншому місті, якщо для операції потрібно їхати в інший регіон.
Не відкладайте важливі медичні маніпуляції, щоб зберегти здоров’я та якість життя", – наголошують у НСЗУ.
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