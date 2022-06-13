Опублікували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: що він передбачає

Яна Осадча журналіст
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13 червня 2022

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про регулювання обігу канабісу в Україні, який зареєстрували у парламенті 10 червня 2022 року.

Якщо народні депутати підтримають законопроєкт, то українським пацієнтам можна буде купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям їх призначати, пояснює народна депутатка Ольга Стефанішина.

Бізнес-структури зможуть культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України.

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Розробкою препаратів зможуть займатися наукові заклади державної, комунальної та приватної форм власності.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Український бізнес також отримає право перевозити та продавати ліки на території України.

Щоб вирощувати медичні коноплі, буде потрібна ліцензія, а також дозвіл поліції на використання приміщень. Окрім цього, фірма мусить укласти договір з випробувальною лабораторією, або мати її у себе на території.

Поліція буде мати доступ до всіх цих об’єктів, а також зможе відбирати та досліджувати зразки.

До 1 січня 2033 року вводиться нульова квота на ввіз в Україну сировини та речовин з канабісу.

Українським пацієнтам ліки з канабісом відпускатимуться лише за електронним рецептом.

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Виписувати їх зможуть медзаклади усіх форм власності, зокрема ФОПи, які мають ліцензію.

Пацієнти-іноземці, яким виписали медичний канабіс, зможуть ввозити його в Україну, в об’ємі, який вказаний у рецепті.

Окрім того, кожна партія медичних конопель та одиниці фасованої продукції мають бути марковані штрих-кодами. Також вводиться електронний реєстр переміщення сортів конопель та лікарських засобів.

"Законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу. Це буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених трьох цілей – медичні, промислові і науково-технічні", пояснює Стефанішина.

Вона наголошує, що цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що врегульовує використання канабісу в Україні.

Далі текст законопроєкту має схвалити профільний комітет здоров’я нації, а потім він має пройти два читання в українському парламенті.

У липні 2021 року Верховна Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу.


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