Хворі та поранені зі сходу: скільки пацієнтів евакуювали завдяки "шпиталю на колесах"

"Укрзалізниця" 2 місяці тому запустила спеціальний потяг-госпіталь для евакуації хворих та поранених зі сходу країни.
За цей час ним транспортували понад 1000 пасажирів, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
За 25 рейсів до безпечніших місць та спеціалізованих лікарень доставили:
- 690 пацієнтів, зокрема – з пораненнями;
- 248 людей, які супроводжували хворих та поранених;
- 78 дітей-сиріт.
|Потяг-госпіталь. Фото: МОЗ
У дорозі ними опікуються спеціалісти з міжнародної організації "Лікарі без кордонів".
"Головне завдання такого "шпиталю на колесах" – підтримувати стабільний стан тих, кого везуть до місця призначення", – зазначають у відомстві.
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|Оснащення вагонів "шпиталю на колесах". Фото: МОЗ
Тому маршрут та деталі курсування не розголошують з міркувань безпеки.
Потяг складається з 8 вагонів, вони обладнані необхідною технікою:
- апарат УЗД,
- кисневі концентратори,
- дефібрилятори,
- кардіомоніторингова система
- інфузійні помпи тощо.
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|Оснащення у потязі-шпиталі. Фото: МОЗ
Є також є вагон інтенсивної терапії.
|Умови в евакуаційному потязі-шпиталі. Фото: МОЗ
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