Хворі та поранені зі сходу: скільки пацієнтів евакуювали завдяки "шпиталю на колесах"

"Укрзалізниця" 2 місяці тому запустила спеціальний потяг-госпіталь для евакуації хворих та поранених зі сходу країни.

За цей час ним транспортували понад 1000 пасажирів, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

За 25 рейсів до безпечніших місць та спеціалізованих лікарень доставили:

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690 пацієнтів, зокрема – з пораненнями;

248 людей, які супроводжували хворих та поранених;

78 дітей-сиріт.

Потяг-госпіталь. Фото: МОЗ

У дорозі ними опікуються спеціалісти з міжнародної організації "Лікарі без кордонів".

"Головне завдання такого "шпиталю на колесах" – підтримувати стабільний стан тих, кого везуть до місця призначення", – зазначають у відомстві.

Оснащення вагонів "шпиталю на колесах". Фото: МОЗ

Тому маршрут та деталі курсування не розголошують з міркувань безпеки.

Потяг складається з 8 вагонів, вони обладнані необхідною технікою:

апарат УЗД,

кисневі концентратори,

дефібрилятори,

кардіомоніторингова система

інфузійні помпи тощо.

Оснащення у потязі-шпиталі. Фото: МОЗ

Є також є вагон інтенсивної терапії.