Хворі та поранені зі сходу: скільки пацієнтів евакуювали завдяки "шпиталю на колесах"

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 червня 2022

"Укрзалізниця" 2 місяці тому запустила спеціальний потяг-госпіталь для евакуації хворих та поранених зі сходу країни. 

За цей час ним транспортували понад 1000 пасажирів, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

За 25 рейсів до безпечніших місць та спеціалізованих лікарень доставили: 

  • 690 пацієнтів, зокрема – з пораненнями;
  • 248 людей, які супроводжували хворих та поранених;
  • 78 дітей-сиріт.
 Потяг-госпіталь. Фото: МОЗ

У дорозі ними опікуються спеціалісти з міжнародної організації "Лікарі без кордонів". 

"Головне завдання такого "шпиталю на колесах" – підтримувати стабільний стан тих, кого везуть до місця призначення", – зазначають у відомстві.

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 Оснащення вагонів "шпиталю на колесах". Фото: МОЗ

Тому маршрут та деталі курсування не розголошують з міркувань безпеки.

Потяг складається з 8 вагонів, вони обладнані необхідною технікою:

  • апарат УЗД, 
  • кисневі концентратори, 
  • дефібрилятори, 
  • кардіомоніторингова система
  • інфузійні помпи тощо.

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 Оснащення у потязі-шпиталі. Фото: МОЗ

Є також є вагон інтенсивної терапії.

 Умови в евакуаційному потязі-шпиталі. Фото: МОЗ

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Хворі та поранені зі сходу: скільки пацієнтів евакуювали завдяки "шпиталю на колесах"
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