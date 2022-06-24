Окупанти будують в Маріуполі медичний центр з моргом та привезли лікарів з відсталих регіонів РФ – міська влада

Російські окупанти розпочали в Маріуполі будівництво медичного центру, майже половина з якого буде займати морг.
Про це повідомив депутат Маріупольської міської ради Максим Бородин.
Центр на 60 місць будує Міноборони РФ, його планують закінчити за 3 місяці. Кажуть, що такі будували в Росії під час карантину, і що в Маріуполі таких не було.
"Російські окупанти спочатку зруйнували всі лікарні та медичні заклади, а зараз будують по скорячку свой черговий "аналоГОВНЕТ"!", – пише депутат.
|Кажуть, що такі будували в Росії під час карантину, і що в Маріуполі таких не було
Він припускає, що це може бути будівництво військового шпиталю та моргу при ньому.
|Майже половина буде займати морг
Тим часом, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у міську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів з Росії.
Їхній керівник – голова комітету Держдуми РФ з охорони здоров’я Бадма Башанкаєв. Після вторгнення Путіна в Україну він публічно закликав "битися за Росію" і порівнював так звану спецоперацію з оперуванням гнійного абсцесу.
|Бадма Башанкаєв
За даними Андрющенка, у Маріуполь їдуть переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії. Тут їм пропонують зарплату, яка в декілька разів перевищує ту, що вони отримують вдома.
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Нагадаємо, у Маріуполі, за словами мера Вадима Бойченка, трупи складють в магазинах, а також відвозять разом з уламками зруйнованих будівль на смітники. Також він зазначив, що окуповане місто заполонили гори невивезеного сміття, і там панує антисанітарія.
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