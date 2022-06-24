Окупанти будують в Маріуполі медичний центр з моргом та привезли лікарів з відсталих регіонів РФ – міська влада

Російські окупанти розпочали в Маріуполі будівництво медичного центру, майже половина з якого буде займати морг.

Про це повідомив депутат Маріупольської міської ради Максим Бородин.

Центр на 60 місць будує Міноборони РФ, його планують закінчити за 3 місяці. Кажуть, що такі будували в Росії під час карантину, і що в Маріуполі таких не було.

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"Російські окупанти спочатку зруйнували всі лікарні та медичні заклади, а зараз будують по скорячку свой черговий "аналоГОВНЕТ"!", – пише депутат.

Кажуть, що такі будували в Росії під час карантину, і що в Маріуполі таких не було

Він припускає, що це може бути будівництво військового шпиталю та моргу при ньому.

Майже половина буде займати морг

Тим часом, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у міську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів з Росії.

Їхній керівник – голова комітету Держдуми РФ з охорони здоров’я Бадма Башанкаєв. Після вторгнення Путіна в Україну він публічно закликав "битися за Росію" і порівнював так звану спецоперацію з оперуванням гнійного абсцесу.

Бадма Башанкаєв

За даними Андрющенка, у Маріуполь їдуть переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії. Тут їм пропонують зарплату, яка в декілька разів перевищує ту, що вони отримують вдома.

Нагадаємо, у Маріуполі, за словами мера Вадима Бойченка, трупи складють в магазинах, а також відвозять разом з уламками зруйнованих будівль на смітники. Також він зазначив, що окуповане місто заполонили гори невивезеного сміття, і там панує антисанітарія.