У Маріуполі 10-15 людей щодня скаржаться на симптоми холери, але їх відправляють додому – радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі щодня 10-15 людей звертаються зі скаргами на симптоми холери та дизентерії, скаржаться на діарею, рвоту та головний біль.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За інформацією чиновника від джерел з кола колаборантів, у лікарнях Маріуполя зараз немає реагентів для тестування людей та антибіотиків, оскільки росіяни все вивезли. Замість надання медичної допомоги людей просто відправляють додому.

Крім того, самі окупанти обмежили спілкування з маріупольцями по лікарнях.

Фото: Маріупольська міська рада

"В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну столову. Все окреме", – розповідає Андрющенко.

За його даними, окупаційний режим взагалі не вживає заходів задля зменшення ризиків поширення інфекційних захворювань. При цьому у Маріуполі помітили кортеж Міжнародного Червоного Хреста.

"На Лівобережжі вчора помічено кортеж Міжнародного Червоного Хреста, який привіз 4 фури гуманітарки. Сподіваємось, що через відкритий доступ МЧХ втрутиться в ситуацію. Самі окупанти нічого не роблять, навіть не введено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання", – наголошує радник мера міста.

Водночас серйозні інфекційні захворювання – не єдиний виклик для мешканців окупованого Маріуполя, каже Андрющенко. За його даними, хворі на цукровий діабет не забезпечені достатнім обсягом інсуліну, а той, що є – низької якості.

"Джерела кажуть про раптове зростання ампутацій кінцівок в хворих на цукровий діабет останній тиждень. Щодня не менш двох операцій", – розповідає чиновник.

Крім того, проблеми із питною водою також не вирішується, а черги зростають. Нагадаємо, до цього Андрющенко повідомляв, що люди записуються у чергу за водою мінімум за два дні.

"Подача води здебільше річками по вулицях. Джерела повідомляють що в реальності тиск в 4 рази менший за мінімально необхідний. В разі підключення всіх районів міста (навіть без урахування пробоїв) де-факто вода зникне навіть там, де є зараз", – підкреслив радник мера.

Нагадаємо, 11 червня Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти публічно заперечують загрозу холери у Маріуполі, але при цьому на той момент уже почали готувати медзаклади до епідемії.

Крім того, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що війна може спровокувати епідемію холери, яка може розпочатися у містах, де проходять активні бойові дії.