У Маріуполі щодня ампутують кінцівки до п’яти хворим на діабет – радник мера

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі критична ситуація із хворими на цукровий діабет. Інсулінозалежні громадяни не мають доступу до достатньої кількості життєво необхідних препаратів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, хірурги щоденно проводять кілька операцій з ампутації кінцівок.

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"Ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з під контролю. Щоденно хірурги проводять від трьох до п’яти ампутацій кінцівок", – розповідає чиновник.

Наразі медичний колапс та відсутність інсуліну ставлять під загрозу життя щонайменше тисячі хворих на цукровий діабет. Нестачу медичного персоналу, за інформацією Андрющенка, загарбницький режим намагається вирішувати "волонтерськими бригадами лікарів" з РФ.

"Поки результату від цього замало. Через відсутність обладнання, реактивів та ліків все лікування схоже на "помазати зеленкою та відпустити додому", – наголошує радник мера.

На тлі проблем з наданням медичної допомоги окупанти почали будувати одноповерхові гуртожитки, де до зими розмістять до 5 тисяч українців. За словами Андрющенка, це 5% від усіх громадян, яких росіяни тримають у заручниках в Маріуполі.

"Зону "Великого будівництва" після рекламної демонстрації закривають банерами та вводять охорону по периметру. Аби містяни не бачили будівництво фортифікаційних споруд поруч з майбутніми тимчасовими будинками. По місту почали збір "халабуд із лайна та палок" – одноповерхових гуртожитків.

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Якщо всі обіцянки окупантів будуть виконані, то буде розміщено до зими до 5 тис. людей, або 5 відсотків від всіх, кого утримують заручниками росіяни в місті", – розповідає радник мера.

Нагадаємо, Петро Андрющенко повідомляв, що у захопленому окупантами Маріуполі щодня 10-15 людей звертаються зі скаргами на симптоми холери та дизентерії. До цього росіяни публічно заперечували загрозу холери, але при цьому починали готувати медзаклади до епідемії.