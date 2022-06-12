В Україні не зафіксовано випадків холери, але даних з окупованих міст немає – Кузін

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні не зафіксовано випадків холери. Принаймні на територіях, підконтрольних українській владі.

Про це свідчать результати обстеження понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, повідомив санлікар.

"У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою.

Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було", – заявив Кузін.

Крім обстеження людей, також досліджували проби об'єктів навколишнього середовища, зокрема водного:

майже 100 проб прісної води,

9 проб морської,

80 проб стічної води.

"Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було", – підкреслили у МОЗ.

Водночас дослідження не включає в себе інформацію про тимчасово окуповані міста, зокрема Маріуполь, якому загрожує екологічна катастрофа. За словами Кузіна, наразі доволі складно отримати такі дані. Він вкотре наголосив, що ризики поширення інфекційних захворювань там зростають.

"Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури. Через це каналізаційні води змішуються з питною водою та підземними водами, забруднюються колодязі", – зазначив головний санлікар.

Він зауважив, що літня пора сприяє поширенню багатьох інфекції. Насамперед, це кишкові інфекції: дизентерія, сальмонельоз, ротавірусна інфекція, гострі кишкові інфекції.

"Саме тому важливо дотримуватись базових правил особистої гігієни, використання безпечної води, ретельної термічної обробки їжі", – наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, Ігор Кузін раніше заявляв, що на окупованих територіях епідемічна ситуація є надзвичайно складною, а Маріуполю взагалі загрожує епідемія холери через на масові поховання людей і відсутність доступу до питної води.