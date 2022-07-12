В Росії підтвердили перший випадок віспи мавп

У молодого чоловіка з Санкт-Петербурга виявили вірус мавпячої віспи.

Він нещодавно повернувся з Європи, повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Пацієнт звернувся до лікарні з характерним висипом. Медики дослідили біоматеріал та підтвердили у нього віспу мавп 12 липня.

Наразі чоловіка ізолювали в інфекційні лікарні. Медики кажуть, що хвороба протікає у легкій формі. Загрози життю пацієнта немає.

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Лікарі встановили контактних осіб та контролюють їхній стан здоров'я.

Нагадаємо, в червні у Польщі зареєстрували перший випадок інфікування мавпячою віспою.

Станом на 11 липня у 59 неендемічних країнах та територіях виявлено понад 9 тис. випадків інфікування. Але у ВООЗ поки не вважають спалах віспи мавп епідемією.

Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної та Центральної Африки.

Симптомами є характерні висипи на шкірі, слабкість та лихоманка.

Більшість людей одужують за 2-4 тижні.