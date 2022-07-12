В Росії підтвердили перший випадок віспи мавп

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 липня 2022

У молодого чоловіка з Санкт-Петербурга виявили вірус мавпячої віспи. 

Він нещодавно повернувся з Європи, повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Пацієнт звернувся до лікарні з характерним висипом. Медики дослідили біоматеріал та підтвердили у нього віспу мавп 12 липня. 

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Наразі чоловіка ізолювали в інфекційні лікарні. Медики кажуть, що хвороба протікає у легкій формі. Загрози життю пацієнта немає.

 Фото: ganzevayna / Depositphotos

Лікарі встановили контактних осіб та контролюють їхній стан здоров'я. 

Нагадаємо, в червні у Польщі зареєстрували перший випадок інфікування мавпячою віспою.

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ВООЗ планує змінити назву мавпячої віспи

Станом на  11 липня у 59 неендемічних країнах та територіях виявлено понад 9 тис. випадків інфікування. Але у ВООЗ поки не вважають спалах віспи мавп епідемією. 

Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної та Центральної Африки. 

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Симптомами є характерні висипи на шкірі, слабкість та лихоманка.

Більшість людей одужують за 2-4 тижні.


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