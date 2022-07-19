Постраждалих від обстрілів українських дітей відправлятимуть на протезування в США

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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19 липня 2022

Українські діти, які втратили кінцівки внаслідок російських обстрілів, зможуть поїхати на лікування в США.

Україна та США домовились про відповідну програму протезування травмованих дітей, розповіла перша леді Олена Зеленська.

"Подякувала (США) за ініціативу, яка дає нашим дітям, що пережили невимовний жах та страждання, не лише фізичне відновлення – вони отримують шанс на гідне, безбар’єрне життя", – розповіла Зеленська.

Наразі Українській Дім в США та тамтешнє посольство збирають дані про  дітей, які отримали мінно-вибухові травми, на основі даних Міністерства охорони здоров'я та Офісу президента.

 Фото: Markov81/Depositphotos

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Після цього сім'ям  шукатимуть медичні заклади, які зможуть їх прийняти на лікування.

Перед цим також відбуватимуться відеоконференції між українськими і американськими лікарями, щоб підготувати дитину до транспортування..

Цією програмою вже скористалась перша родина з Краматорська – сім‘я Степаненко, яка постраждала від російських обстрілів місцевого вокзалу під час евакуації.

Внаслідок влучання ракети мама Наталія Степаненко втратила одну ногу, а її донька Яна – обидві.

Нині Наталія вже отримала новий протез та пристосовується до нього, а її донка готується до протезування найближчим часом.

"Вірю, що спільно ми повернемо дітям дитинство, яке в них відібрали росіяни. Можливість грати в футбол, малювати, обійматися. Вірю, що переможемо у війні за українських дітей", – каже Зеленська.

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