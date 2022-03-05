Де в Києві можна безкоштовно лікувати зуби – адреси стоматологічних клінік

Деякі стоматологічні клініки України під час війни надають безкоштовні послуги.
Список закладів Києва, де можна безкоштовно полікувати зуби опублікували на сторінці Клуб Корінного Киянина.
Безкоштовну стоматологичну допомогу надають в таких клініках столиці:
🦷 V.R.Dental
Virtual and Restorative Dentistry
вул. Саксаганського, 123
Номер клініки 0664668808;
|Фото: AndreyBezuglov/Depositphotos
🦷Central Dental Clinic
Оболонський проспект, 26
Номер: +380 50 410 2850
🦷TDC_clinic
Михайлівський провулок, 4
Номер: 0678272723;
🦷"Vivaldi Dent"
вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г
Номери:0973557766; 0995557766
🦷Стоматологія
вул. Мишуги 10
(торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)
Номер: 0 (96) 923 99 03
🦷 Esthetic dental clinic
Вул. Чавдар, 13
Номер: +380505379977
🦷 Центр ізраїльської стоматології
вул. Шептицького, 14
Номер: +380672350935
🦷 Позняки/Осокорки
Номер: +380969239903
вул. Автозаводская 83
Дмитро
Номер: 093 610 6000
(Тільки за гострим болем, пульпіт/ періодонтит/видалення)
🦷 Теремки
Номер: 0731707148
Київ, Дарницький р-н.
вул. Юрія Литвинського 52/16
Номер:0507588885
0965268879
🦷 Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно при гострому болі.
вул.Богданівська 7Г
Номери: 0507429040
0987429040
🦷"Добрий Доктор"
Контакти: Київ, Мілютенко 11
Номер: 0961020308
🦷КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма) вул. Драгоманова 6/1, Київ
Безкоштовно!
068 100 29 53
🦷Narin Dental Care
Голосіївський район
Номер: 0930542509;
🦷Дніпровський район, вул. Воскресенська 12б. Complex Dent.
Невідкладна стоматологічна допомога.
Можлива онлайн консультація.
Телефон: 0688663606.
🦷Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр"
вулиця Голосіївска, 13а.
Можу приймати ургентних хворих на надавати швидку допомогу
Телефон: 0632437717
🦷 Укрстоматцентр
вул. Голосіївська, 13A
Номер +380 63 243 7717 Анна
🦷Петра Куринного 2
Телефон 0936880556
Андрій Юрйович
Інформацію про те, де зараз можна отримати безкоштовну стоматологічну допомогу, можна знайти на Telegram-каналі "Безкоштовна стоматологічна допомога".
Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я попередили, як важливо чистити зуби два рази на день, незважаючи на екстремальні події.
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