Де в Києві можна безкоштовно лікувати зуби – адреси стоматологічних клінік

Деякі стоматологічні клініки України під час війни надають безкоштовні послуги.

Список закладів Києва, де можна безкоштовно полікувати зуби опублікували на сторінці Клуб Корінного Киянина.

Безкоштовну стоматологичну допомогу надають в таких клініках столиці:

🦷 V.R.Dental

Virtual and Restorative Dentistry

вул. Саксаганського, 123

Номер клініки 0664668808;

Фото: AndreyBezuglov/Depositphotos

🦷Central Dental Clinic

Оболонський проспект, 26

Номер: +380 50 410 2850

🦷TDC_clinic

Михайлівський провулок, 4

Номер: 0678272723;

🦷"Vivaldi Dent"

вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г

Номери:0973557766; 0995557766

🦷Стоматологія

вул. Мишуги 10

(торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)

Номер: 0 (96) 923 99 03

🦷 Esthetic dental clinic

Вул. Чавдар, 13

Номер: +380505379977

🦷 Центр ізраїльської стоматології

вул. Шептицького, 14

Номер: +380672350935

🦷 Позняки/Осокорки

Номер: +380969239903

вул. Автозаводская 83

Дмитро

Номер: 093 610 6000

(Тільки за гострим болем, пульпіт/ періодонтит/видалення)

🦷 Теремки

Номер: 0731707148

Київ, Дарницький р-н.

вул. Юрія Литвинського 52/16

Номер:0507588885

0965268879

🦷 Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно при гострому болі.

вул.Богданівська 7Г

Номери: 0507429040

0987429040

🦷"Добрий Доктор"

Контакти: Київ, Мілютенко 11

Номер: 0961020308

🦷КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма) вул. Драгоманова 6/1, Київ

Безкоштовно!

068 100 29 53

🦷Narin Dental Care

Голосіївський район

Номер: 0930542509;

🦷Дніпровський район, вул. Воскресенська 12б. Complex Dent.

Невідкладна стоматологічна допомога.

Можлива онлайн консультація.

Телефон: 0688663606.

🦷Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр"

вулиця Голосіївска, 13а.

Можу приймати ургентних хворих на надавати швидку допомогу

Телефон: 0632437717

🦷 Укрстоматцентр

вул. Голосіївська, 13A

Номер +380 63 243 7717 Анна

🦷Петра Куринного 2

Телефон 0936880556

Андрій Юрйович

Інформацію про те, де зараз можна отримати безкоштовну стоматологічну допомогу, можна знайти на Telegram-каналі "Безкоштовна стоматологічна допомога".

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я попередили, як важливо чистити зуби два рази на день, незважаючи на екстремальні події.

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