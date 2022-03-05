Де в Києві можна безкоштовно лікувати зуби – адреси стоматологічних клінік

Яна Осадча журналіст
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5 березня 2022

Деякі стоматологічні клініки України під час війни надають безкоштовні послуги.

Список закладів Києва, де можна безкоштовно полікувати зуби опублікували на сторінці Клуб Корінного Киянина.

Безкоштовну стоматологичну допомогу надають в таких клініках столиці:

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🦷 V.R.Dental

Virtual and Restorative Dentistry

вул. Саксаганського, 123

Номер клініки 0664668808;

 Фото: AndreyBezuglov/Depositphotos

🦷Central Dental Clinic

Оболонський проспект, 26

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Номер: +380 50 410 2850

🦷TDC_clinic

Михайлівський провулок, 4

Номер: 0678272723;

🦷"Vivaldi Dent"

вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г

Номери:0973557766; 0995557766

🦷Стоматологія

вул. Мишуги 10

(торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)

Номер: 0 (96) 923 99 03

🦷 Esthetic dental clinic

Вул. Чавдар, 13

Номер: +380505379977

🦷 Центр ізраїльської стоматології

вул. Шептицького, 14

Номер: +380672350935

🦷 Позняки/Осокорки

Номер: +380969239903

вул. Автозаводская 83

Дмитро

Номер: 093 610 6000

(Тільки за гострим болем, пульпіт/ періодонтит/видалення)

🦷 Теремки

Номер: 0731707148

Київ, Дарницький р-н.

вул. Юрія Литвинського 52/16

Номер:0507588885

0965268879

🦷 Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно при гострому болі.

вул.Богданівська 7Г

Номери: 0507429040

0987429040

🦷"Добрий Доктор"

Контакти: Київ, Мілютенко 11

Номер: 0961020308

🦷КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма) вул. Драгоманова 6/1, Київ

Безкоштовно!

068 100 29 53

🦷Narin Dental Care

Голосіївський район

Номер: 0930542509;

🦷Дніпровський район, вул. Воскресенська 12б. Complex Dent.

Невідкладна стоматологічна допомога.

Можлива онлайн консультація.

Телефон: 0688663606.

🦷Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр"

вулиця Голосіївска, 13а.

Можу приймати ургентних хворих на надавати швидку допомогу

Телефон: 0632437717

🦷 Укрстоматцентр

вул. Голосіївська, 13A

Номер +380 63 243 7717 Анна

🦷Петра Куринного 2

Телефон 0936880556

Андрій Юрйович

Інформацію про те, де зараз можна отримати безкоштовну стоматологічну допомогу, можна знайти на Telegram-каналі "Безкоштовна стоматологічна допомога".

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я попередили, як важливо чистити зуби два рази на день, незважаючи на екстремальні події.

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