Шотландія першою у світі зробить безкоштовними прокладки і тампони для жінок

Шотландія першою у світі запроваджує програму, яка безоплатно надаватиме жінкам засоби інтимної гігієни, необхідні під час менструації.

Прокладки і тампони будуть доступними у закладах освіти, аптеках та інших громадських приміщеннях.

Відповідний закон набуде чинності 15 серпня, повідомляє Deutsche Welle.

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Документ передбачає існування загальнодержавної системи, яка б гарантувала громадянам доступ до безкоштовних гігієнічних засобів.

Школи, коледжі та університети повинні безкоштовно розміщувати у туалетах засоби гігієни, що необхідні при місячних.

Найближчий пункт видачі можна знайти за допомогою мобільного додатку PickupMyPeriod, який запустила ініціатива Hey Girls за підтримки уряду Шотландії.

Також уряд виділив фінансування на освітній веб-сайт для роботодавців, покращив доступні для шкіл ресурси щодо жіночого здоров’я та запровадив кампанію проти стигматизації місячних.

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Нагадаємо, шотландський парламент одноголосно ухвалив закон про вільний доступ до санітарно-гігієнічних виробів у громадських будівлях у листопаді 2020 року.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен похвалила "новаторське законодавство" та сказала, що воно важливе для жінок і дівчат.