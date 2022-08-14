Шотландія першою у світі зробить безкоштовними прокладки і тампони для жінок

Шотландія першою у світі запроваджує програму, яка безоплатно надаватиме жінкам засоби інтимної гігієни, необхідні під час менструації.
Прокладки і тампони будуть доступними у закладах освіти, аптеках та інших громадських приміщеннях.
Відповідний закон набуде чинності 15 серпня, повідомляє Deutsche Welle.
Документ передбачає існування загальнодержавної системи, яка б гарантувала громадянам доступ до безкоштовних гігієнічних засобів.
Школи, коледжі та університети повинні безкоштовно розміщувати у туалетах засоби гігієни, що необхідні при місячних.
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Найближчий пункт видачі можна знайти за допомогою мобільного додатку PickupMyPeriod, який запустила ініціатива Hey Girls за підтримки уряду Шотландії.
Також уряд виділив фінансування на освітній веб-сайт для роботодавців, покращив доступні для шкіл ресурси щодо жіночого здоров’я та запровадив кампанію проти стигматизації місячних.
Нагадаємо, шотландський парламент одноголосно ухвалив закон про вільний доступ до санітарно-гігієнічних виробів у громадських будівлях у листопаді 2020 року.
Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен похвалила "новаторське законодавство" та сказала, що воно важливе для жінок і дівчат.
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