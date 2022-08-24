КМДА рекомендує носити маски: у Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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24 серпня 2022

У Києві за останній тиждень втричі зросла кількість хворих на COVID-19.

Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 серпня – 956.

У КМДА такий ріст захворюваності називають стрімким та закликають киян згадати про епідемічну безпеку.

"Насправді ситуація виглядає достатньо тривожною. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук.

Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги", – зазначила директорка Департаменту Валентина Гінзбург.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

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При цьому зросла і кількість киян із важкими формами COVID-19, зокрема тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії.

У КМДА наголошують, що окрім масок врятувати Київ від чергового спалаху коронавірусу може вакцинація.

Наразі усі українці можуть зробити два щеплення та третю бустерну дозу вакцини.

Також в Україні нещодавно дозволили робити другу бустерну дозу окремим категоріям населення, зокрема людям віком від 60 років та тим, хто має хронічні хвороби.

"Варто згадати, як у 2020-му, у 2021-му, тяжко страждаючи, помирали десятки людей на добу – чиїхось батьків, дідусів, бабусь, братів та сестер. Це жахіття не має повторитися.

Особливо зважаючи на те, що є досить ефективний засіб – зробити щеплення, убезпечивши себе від хвороби або її тяжких наслідків", – наголосила Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, ще на початку серпня в Міністерстві охорони здоров’я повідомили про зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, а також летальних випадків.

Така ж тенденція зберігається і в інших країнах, за даними ВООЗ, протягом останніх чотирьох тижнів у світі стрімко зросла кількість летальних випадків від COVID-19 до 15 тисяч смертей на тиждень.

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