Укол ціною в життя: півторарічний хлопчик з Рівненщини виграв ліки від СМА за 2 мільйони доларів

На Рівненщині півторарічний хлопчик Олексій з діагнозом спінальна м'язова атрофія виграв рятівний укол, який коштує 2 мільйони доларів.
Тяжку хворобу в Олексія діагностували, коли йому виповнилось 10 місяців.
Батьки та волонтери розгорнули кампанію по збору коштів,однак з необхідної суми станом на 3 серпня вдалося зібрати лише 7 мільйонів гривень, йдеться на сторінці в Intagram мами хлопчика Василина Савостяник.
На щастя, хлопчик виграв у лотерею укол від компанії "Новартіс", якого достатньо для повної зупинки розвитку хвороби.
|Фото: Василина Савостяник
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"Ми повинні були отримати укол іншим шляхом, вже чекали коли скажуть їхати до іншої країни.
Але вчора нам зателефонували і сказали, що Олексійчик виграв укол від "Новартіс", – написала мама хлопчика.
Виробник ліків проти спінальної м'язової атрофії через їхню високу ціну регулярно проводить лотерею для дітей, які мають такий діагноз і не мають грошей на лікування.
З 2019 року розіграш проводить спеціальна комісія, яка тягне жереб із заявок, які подаються з країн, де ці ліки не продають.
Слід зазначити, що спінальна м'язова атрофія є дуже небезпечним захворюванням, яке призводить до втрати можливості рухатись, дихати та ковтати.
Особливо СМА небезпечна для дітей віком до 2 років через надзвичайно високу летальність.
Нагадаємо, раніше виграти такий укол вдалось хлопчику з Тернопільської області Арсену Борису, який мав такий самий діагноз.
Також на ліки від СМА самостійно вдалось зібрати батькам Дмитра Свічинського з Одеси, які розгорнули масштабну інформаційну кампанію "Діма ми встигнемо".
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