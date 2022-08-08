Якщо почервоніння або температура: що робити з реакцією на щеплення у дитини

Часом у батьків після щеплення, зробленого дитині, виникають запитання: які реакції є нормальними, що робити із почервонінням на місці уколу або у разі підвищення температури.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я надало поради щодо поведінки після вакцинації.

"Насамперед спостерігайте за поведінкою дитини", – наголошують у МОЗ.

Нормальні реакції на щеплення

Існує декілька реакцій на щеплення, які вважаються цілком нормальними для дітей:

біль і припухлість у місці ін'єкції,

підвищення температури,

легке нездужання,

тимчасове погіршення апетиту.

У відомстві наголошують, що зазвичай такі "побічні ефекти" після вакцинації минають швидко і безслідно, проте захист від інфекційного захворювання залишається.

Чи потрібні засоби від алергії

Ні. Почервоніння у місці ін'єкції як реакція після щеплення не вимагає прийому антигістамінних препаратів, оскільки найчастіше не є алергічною. У МОЗ наголошують, що давати дитині препарати проти алергії у такому разі – необґрунтовано.

Чи потрібно збивати температуру

Знеболюючі або жарознижувальні препарати варто давати лише тоді, коли дитина відчуває сильний дискомфорт, біль або погано переносить підвищення температури. У такому разі МОЗ не радить чекати, поки температура тіла досягне 38,5 градусів і вище.

Водночас якщо дитина нормально переносить температуру, слід утриматися від використання ліків.

Чим збивати температуру

У разі необхідності МОЗ рекомендує збивати дітям температуру препаратами з діючою речовиною парацетамол або ібупрофен. Проте спершу необхідно порадитись із лікарем щодо дозування.

Крім того, якщо у дитини висока температура, слід переконатися, що вона не одягнена занадто тепло та давати достатньо пиття.