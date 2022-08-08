Якщо почервоніння або температура: що робити з реакцією на щеплення у дитини

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
2129
8 серпня 2022

Часом у батьків після щеплення, зробленого дитині, виникають запитання: які реакції є нормальними, що робити із почервонінням на місці уколу або у разі підвищення температури.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я надало поради щодо поведінки після вакцинації.

"Насамперед спостерігайте за поведінкою дитини", – наголошують у МОЗ.

Нормальні реакції на щеплення

Існує декілька реакцій на щеплення, які вважаються цілком нормальними для дітей:

  • біль і припухлість у місці ін'єкції,
  • підвищення температури,
  • легке нездужання,
  • тимчасове погіршення апетиту.

У відомстві наголошують, що зазвичай такі "побічні ефекти" після вакцинації минають швидко і безслідно, проте захист від інфекційного захворювання залишається.

 Фото: alexraths/Depositphotos

Читайте також: Лікарі "Охматдиту" врятували дитину з роз'єднаним стравоходом на 2-й день життя

Чи потрібні засоби від алергії

Ні. Почервоніння у місці ін'єкції як реакція після щеплення не вимагає прийому антигістамінних препаратів, оскільки найчастіше не є алергічною. У МОЗ наголошують, що давати дитині препарати проти алергії у такому разі – необґрунтовано.

Читайте також: У війну наздогнала хвороба: 11-річному хлопцю видалили пухлину у спинному мозку, яка його знерухомила

Чи потрібно збивати температуру

Знеболюючі або жарознижувальні препарати варто давати лише тоді, коли дитина відчуває сильний дискомфорт, біль або погано переносить підвищення температури. У такому разі МОЗ не радить чекати, поки температура тіла досягне 38,5 градусів і вище.

Водночас якщо дитина нормально переносить температуру, слід утриматися від використання ліків.

Чим збивати температуру

У разі необхідності МОЗ рекомендує збивати дітям температуру препаратами з діючою речовиною парацетамол або ібупрофен. Проте спершу необхідно порадитись із лікарем щодо дозування.

Крім того, якщо у дитини висока температура, слід переконатися, що вона не одягнена занадто тепло та давати достатньо пиття.

Читайте також: Укол ціною в життя: півторарічний хлопчик з Рівненщини виграв ліки від СМА за 2 мільйони доларів




 7415
Суспільство

"Військовими" мізками розумієш те, що не зміг би прийняти "цивільними". Історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва
 24497
Суспільство

"Чи доживемо до ранку?". Історія сім'ї із Сєвєродонецька, яка з 90-річною мамою рятувалася від війни

Олена Ніжельська
 22733
КУЛЬТУРА

Українські пісні липня-2022: присвяти Маріуполю та Енергодару, войовничий Wellboy

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

"Військовими" мізками розумієш те, що не зміг би прийняти "цивільними". Історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва
Чому не евакуювали музеї з окупованих територій – пояснюють у Мінкульті
"Лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко розповів, чому не зноситимуть "Батьківщину-мати"
Безкоштовна IT-освіта: в Україні стартує прийом на навчання від Мінцифри
Єдиній горилі в Україні, яка мешкає у київському зоопарку, виповнилося 48 років
Коли потрібно викликати "швидку"? Пояснення МОЗ
Суспільство

"Чи доживемо до ранку?". Історія сім'ї із Сєвєродонецька, яка з 90-річною мамою рятувалася від війни

Олена Ніжельська
КУЛЬТУРА

Українські пісні липня-2022: присвяти Маріуполю та Енергодару, войовничий Wellboy

Пилип Пухарєв