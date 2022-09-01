Хто має проходити обов’язкові медогляди у школах? Відповідь МОЗ

Напередодні навчального року вчителі та працівники шкіл мають походити обов'язкові медогляди.
Зокрема педагоги мають робити попереднє обстеження перед влаштуванням на нову роботу і періодичні огляди у лікарів, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.
Проходження медоглядів має забезпечувати роботодавець власним коштом.
При цьому працівники, які без поважних причин вчасно не змогли пройти медогляд, відстороняються від роботи і можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності.
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Хто саме і як часто має проходити медичні огляди?
Медогляди мають проходити: працівники адміністрації, викладачі, учителі, вихователі, медичні працівники, працівники харчоблоків та інший педагогічний і технічний персонал.
При попередньому медогляді перед влаштуванням потрібні:
- огляд стоматолога,
- серологічне дослідження на черевний тиф,
- мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілокока,
- флюорографія.
При попередньому медогляді, а потім – 1 раз на рік:
- огляд терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога,
- дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею,
- дослідження на кишкові інфекції,
- за наявності симптомів – флюорографія.
Окрім цього раз на 5 років працівники усіх закладів освіти мають проходити періодичні психіатричні огляди.
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