Хто має проходити обов’язкові медогляди у школах? Відповідь МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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1 вересня 2022

Напередодні навчального року вчителі та працівники шкіл мають походити обов'язкові медогляди.

Зокрема педагоги мають робити попереднє обстеження перед влаштуванням на нову роботу і періодичні огляди у лікарів, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.

Проходження медоглядів має забезпечувати роботодавець власним коштом.

При цьому працівники, які без поважних причин вчасно не змогли пройти медогляд, відстороняються від роботи і можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності.

Фото: showtimeagiryna/Depositphotos

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Хто саме і як часто має проходити медичні огляди?

Медогляди мають проходити: працівники адміністрації, викладачі, учителі, вихователі, медичні працівники, працівники харчоблоків та інший педагогічний і технічний персонал.

При попередньому медогляді перед влаштуванням потрібні:

  • огляд стоматолога,
  • серологічне дослідження на черевний тиф,
  • мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілокока,
  • флюорографія.

При попередньому медогляді, а потім – 1 раз на рік:

  • огляд терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога,
  • дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею,
  • дослідження на кишкові інфекції,
  • за наявності симптомів – флюорографія.

Окрім цього раз на 5 років працівники усіх закладів освіти мають проходити періодичні психіатричні огляди.

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