Україну вперше обрали до Виконради ВООЗ – делегатом став Ляшко

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 вересня 2022

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко увійшов до складу Виконавчої Ради Всесвітньої організації охорони здоров’я.

А його перший заступник Олександр Комаріда – до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.

Українських представників вперше обрали до Виконавчої Ради ВООЗ, повідомляє Посольство України в Ізраїлі у Facebook.

Це відбулося під час сесії Європейського комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я у Тель-Авіві 14 вересня.

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 Фото ілюстративне: Віктор Ляшко/Facebook

"Україну вперше в історії обрано до Виконради – керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації.

Окрім того, активна участь нашої держави в організації набуває особливої ваги в контексті сучасних безпрецедентних викликів, насамперед пандемій та гуманітарних наслідків російської агресії проти України", – кажуть у посольстві.

Цьогорічна регіональна сесія ВООЗ зібрала міністрів охорони здоров’я та профільних представників з 53 країн.

Вони говорили про впровадження цифрових технологій у сферу охорони здоров’я, зміцнення здоров'я через поведінкові та культурні знання, усунення нестачі медичних працівників і покращення доступу до ліків.

Також на регіональній сесії ВООЗ обговорили вплив війни РФ проти України на систему охорони здоров'я.

Нагадаємо, на початку великої війни ВООЗ закликала припинити атаки на медичну систему в Україні. 

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