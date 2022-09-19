Чи повернуть в Україні обов’язкове носіння масок через COVID-19? Відповідає санлікар

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 вересня 2022

Попри те, що в Україні зафіксували сезонне зростання кількості хворих на COVID-19, Міністерство охорони здоров'я не планує вводити профілактичні обмеження по всій країні. Зокрема, йдеться про контроль за наявністю COVID-сертифікатів та обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 19 вересня.

Він нагадав, що в Україні після оголошення воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ скасували обмеження, введені на тлі пандемії коронавірусу, і повертати їх на загальнонаціональному рівні не збираються.

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"На національному рівні не планується впроваджувати загальнонаціональних локдаунів або якихось обмежувальних заходів", – резюмував Кузін.

 Фото: Gala_Kavun/Depositphotos

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Водночас санлікар закликав місцеву владу, за необхідності, застосовувати профілактичні обмеження. На сьогодні рекомендації щодо носіння масок через різке зростання захворюваності уже озвучили у Києві та Івано-Франківську.

"Відповідні медичні комісії та ДСНС області можуть застосовувати масковий режим у місцях масового скупчення населення, транспорті. Рекомендувати носіння масок в закладах охорони здоров’я. Такі заходи можуть зменшувати кількість випадків коронавірусної хвороби.

Ми закликаємо, щоб області використовували цей механізм, але ще раз хочу наголосити, що тут має бути баланс між можливостями, безпековим питанням і тим впливом, який ці заклади можуть спричинити щодо зростання кількості випадків", – наголошує санлікар.

Нагадаємо, в Україні дозволили друге бустерне COVID-щеплення усім повнолітнім охочим.

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