В Україні тестують стічні води на наявність COVID-19 – МОЗ

У чотирьох областях України розпочався проєкт, в ході якого тестуватимуть побутові стічні води на наявність в них COVID-19
Воду перевірятимуть у Кіровоградській, Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Там вже визначили 17 точок для збору стічних вод, для цього закупили тест-системи та матеріали для лабораторних досліджень у Львівському та Дніпропетровському центрах контролю та профілактики хвороб.
"Дослідження стічних вод на наявність SARS-CoV-2 – це спосіб кількісно оцінити та зрозуміти його загальну присутність у популяції.
До прикладу, такі дослідження вже проводять групи фахівців у Нідерландах, Австралії, США, Франції, Італії, Австрії", – повідомили в МОЗ.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Читайте також: Киянам рекомендують повернутися до носіння масок через COVID-19
Зокрема, дослідження в інших країнах показали, що існує зв'язок між концентрацією вірусу в стічних водах та рівнем зараження на коронавірус у відповідній місцевості.
У МОЗ зазначили, що COVID-19 присутній у біологічних виділеннях людини в незалежності від тяжкості симптомів.
Так, вірус можна виявити у випорожненнях людини впродовж кількох годин після інфікування.
Відповідно тестування стічних вод дозволить виявити поширення COVID-19 до того, як він пошириться серед більшої кількості людей.
"Завдяки оцінці вірусного навантаження SARS-CoV-2 в стічних водах можна побачити реальну картину поширення коронавірусної інфекції в регіоні дослідження, включаючи безсимптомних носіїв і тих, хто не звернувся до лікаря", – зазначили в МОЗ.
Нагадаємо, через збільшення захворюваності на коронавірус у МОЗ закликали українців вакцинуватись.
Читайте також: Чи можна здавати кров після COVID-19 чи вакцинації? Відповідь МОЗ