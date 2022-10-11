В Україні тестують стічні води на наявність COVID-19 – МОЗ

У чотирьох областях України розпочався проєкт, в ході якого тестуватимуть побутові стічні води на наявність в них COVID-19

Воду перевірятимуть у Кіровоградській, Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Там вже визначили 17 точок для збору стічних вод, для цього закупили тест-системи та матеріали для лабораторних досліджень у Львівському та Дніпропетровському центрах контролю та профілактики хвороб.

"Дослідження стічних вод на наявність SARS-CoV-2 – це спосіб кількісно оцінити та зрозуміти його загальну присутність у популяції.

До прикладу, такі дослідження вже проводять групи фахівців у Нідерландах, Австралії, США, Франції, Італії, Австрії", – повідомили в МОЗ.

Зокрема, дослідження в інших країнах показали, що існує зв'язок між концентрацією вірусу в стічних водах та рівнем зараження на коронавірус у відповідній місцевості.

У МОЗ зазначили, що COVID-19 присутній у біологічних виділеннях людини в незалежності від тяжкості симптомів.

Так, вірус можна виявити у випорожненнях людини впродовж кількох годин після інфікування.

Відповідно тестування стічних вод дозволить виявити поширення COVID-19 до того, як він пошириться серед більшої кількості людей.

"Завдяки оцінці вірусного навантаження SARS-CoV-2 в стічних водах можна побачити реальну картину поширення коронавірусної інфекції в регіоні дослідження, включаючи безсимптомних носіїв і тих, хто не звернувся до лікаря", – зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, через збільшення захворюваності на коронавірус у МОЗ закликали українців вакцинуватись.