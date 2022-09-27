Чи можна здавати кров після COVID-19 чи вакцинації? Відповідь МОЗ

Під час війни багато поранених українських захисників потребують переливання крові – донорство може врятувати чимало життів.

Однак існують тимчасові або абсолютні протипоказання, за яких людина не може здавати кров.

Наприклад, донатити кров можна лише за деякий час після щеплень і татуювань. Водночас певні захворювання, зокрема гепатит В і С, ВІЛ, серцево-судинні хвороби не дозволяють людині стати донором крові в принципі.

У Міністерстві охорони здоров‘я пояснили, чи можна здавати кров після COVID-19, і скільки часу має пройти після одужання.

Чи можна здавати кров після ковіду?

Так, можна.

Людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, може здавати кров через 28 днів після повного одужання.

"Такі обмеження пов’язані передусім зі станом здоров’я самого донора, який повинен відновитися після хвороби. Адже цей вірус через кров не передається", – кажуть у МОЗ.

Одним із основних способів передачі COVID-19 є контактний спосіб: вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети, що забруднені виділеннями із дихальних шляхів хворого чи інфікованого.

Також коронавірус передається краплинним шляхом – від людини до людини під час кашлю або чхання.

Вакцинація проти COVID-19 НЕ є протипоказанням до донорства крові, адже для щеплення не використовуються так звані живі вакцини, які містять ослаблений живий мікроорганізм.

Якщо наступного дня після щеплення людина почувається здоровою і це підтверджує огляд лікаря перед донацією – можна здавати кров.

Щодо інших щеплень, наприклад, для профілактики туберкульозу (БЦЖ), кору, паротиту та краснухи (КПК), які проводять живими вакцинами – після них кров можна здавати за 4 тижні.

Нагадаємо, під час війни медична система Helsi і платформа donor.ua запустили ініціативу, щоб усі охочі могли долучитись до донорства крові.

Також у МОЗ пояснювали, кому можна здавати кров.