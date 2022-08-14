Втратила руку і ледь вижила в Бучі: 9-річна Саша з Гостомеля чекає на протезування у США

9-річна Саша Філіпчук втратила руку і ледве вижила в Бучі, коли її сім’я намагалася виїхати з Київщини у березні.

Росіяни обстріляли їхню автівку і через поранення Саша втратила руку.

Тепер на дівчинку чекає протезування у США.

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Історію Саші розповіла перша леді Олена Зеленська у Telegram.

Фото: Олена Зеленська/Telegram

Саша Філіпчук їхала з окупованого Гостомеля разом із сім'єю.

Вітчим дівчинки намагався вивезти їх у безпечне місце, коли російські окупанти обстріляли їхню автівку.

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Чоловік загинув, а мама із Сашею були змушені ховатися в Бучі. Дівчинка була поранена, її вдалося доставити в лікарню лише за два дні.

Зараз Саша перебуває з мамою у Вашингтоні, а найближчими днями вони переїдуть до Нью-Йорка.

22 серпня у мами з донькою запланований візит до протезиста у клініці Unlimited Tomorrow.

Саші поставлять хай-тек протез: лікарі обіцяють, що вона зможе рухати пальчиками.

Протезування стало можливим завдяки роботі Посольства України в США та Ukraine House

"Це стало можливим завдяки роботі Посольства України в США та Ukraine House у нашому спільному проєкті із протезування постраждалих українців.

А поки що Саша побачить Нью-Йорк. Після жахіть, які вона перенесла, їй обов’язково треба побачити щось життєствердне", – каже перша леді.

Нагадаємо, українські діти, які втратили кінцівки внаслідок російських обстрілів, можуть поїхати на протезування та реабілітацію в США.

Лікування українців відбувається завдяки програмі "Незламні" за ініціативою Українського дому у Вашингтоні та під патронатом першої леді.

До США уже поїхала сім'я Степаненків, яка потрапила під обстріл вокзалу у Краматорську. Мама Наталя з донькою Яною отримали навчальні протези і вчаться на них ходити.