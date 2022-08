Мамі та доньці з Краматорська, які втратили ноги під час російського обстрілу, зробили протезування у США

У квітні росіяни влучили ракетою у вокзал Краматорська. Внаслідок удару постраждала родина Степаненків – мати Наталія з 11-річними сином Ярославом та донькою Яною. Жінці відірвало ногу, доньці – обидві, син дивом не постраждав.

Після місячної реабілітації у львівській лікарні їх евакуювали у США.

Зараз мама з донькою проходять перший етап протезування у Каліфорнії, повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Зі слів міського голови, для них створили учбові протези в рамках програми The Right to Walk Foundation. Наталя та Яна вже вчаться робити перші кроки.

Наталя та Яна з лікарем в США. Фото: Оксана Маркарова

"Яна була у пеклі і повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", – із захопленням говорить про свою пацієнтку реабілітолог Пітер Херш.

Він займається з Наталею і Яною мало не щодня.

Лікар зазначає, що цей процес реабілітації буде тривалим – щонайменше рік, який сім'я проживе в США.

Збором коштів на лікування та відновлення, пошуком родини, яка прихистила їх на час лікування, та візами займалося Посольство України в США.

Степаненки сподіваються, що повернуться вже у мирну Україну.

Нагадаємо, Українській дім у Вашингтоні започаткував окрему програму "Незламні" зі збору коштів.

"Наші сміливі дівчата - Наталка і Яночка Степаненки надихнули нас розпочати ініціативу Ukraine House #nezlamni. Ця ініціатива під патронатом Першої Леді Олени Зеленської переросла в повноцінну велику програму діткам і дорослим, які через агресію в атаки росіян втрачають ноги і руки", – зазначила пані Посол України в США Оксана Маркарова.

В рамках цієї ініціативи українцям протезуватимуть кінцівки та допомагатимуть у реабілітації в США. Крім лікування, їм також допомагатимуть психологічно.