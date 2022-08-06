Мамі та доньці з Краматорська, які втратили ноги під час російського обстрілу, зробили протезування у США

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
13936
6 серпня 2022

У квітні росіяни влучили ракетою у вокзал Краматорська. Внаслідок удару постраждала родина Степаненків – мати Наталія з 11-річними сином Ярославом та донькою Яною. Жінці відірвало ногу,  доньці – обидві, син дивом не постраждав. 

Після місячної реабілітації у львівській лікарні їх евакуювали у США

Зараз мама з донькою проходять перший етап протезування у Каліфорнії, повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Зі слів міського голови, для них створили учбові протези в рамках програми The Right to Walk Foundation. Наталя та Яна вже вчаться робити перші кроки.

 Наталя та Яна з лікарем в США. Фото: Оксана Маркарова

"Яна була у пеклі і повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", – із захопленням говорить про свою пацієнтку реабілітолог Пітер Херш. 

Він займається з Наталею і Яною мало не щодня.

Лікар зазначає, що цей процес реабілітації буде тривалим – щонайменше рік, який сім'я проживе в США. 

Збором коштів на лікування та відновлення, пошуком родини, яка прихистила їх на час лікування, та візами займалося Посольство України в США.  

Степаненки сподіваються, що повернуться вже у мирну Україну.

Нагадаємо, Українській дім у Вашингтоні започаткував окрему програму "Незламні" зі збору коштів.

"Наші сміливі дівчата - Наталка і Яночка Степаненки надихнули нас розпочати ініціативу Ukraine House #nezlamni. Ця ініціатива під патронатом Першої Леді Олени Зеленської переросла в повноцінну велику програму діткам і дорослим, які через агресію в атаки росіян втрачають ноги і руки", – зазначила пані Посол України в США Оксана Маркарова.

В рамках цієї ініціативи українцям протезуватимуть кінцівки та допомагатимуть у реабілітації в США. Крім лікування, їм також допомагатимуть психологічно.

Читайте також: Тато на фронті, а маму викрали: лікарі врятували життя 17-річному хлопцю, який підірвався на міні




 12749
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Присвяти Маріуполю та Енергодару, войовничий Wellboy та інші нові українські пісні липня-2022

Пилип Пухарєв
 37849
Суспільство

Перша-ліпша робота. Чи можуть українки реалізуватися за кордоном

Яна Осадча
 8515
Вода для життя

Підтримай себе та свій водний баланс: чому треба пити більше води влітку та завжди

За підтримки Трускавецька

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Ви все чули? Присвяти Маріуполю та Енергодару, войовничий Wellboy та інші нові українські пісні липня-2022

Пилип Пухарєв
Басейн із кульками в укритті: переселенці з Києва відкрили у Вінниці релакс-сховище
Мамі та доньці з Краматорська, які втратили ноги під час російського обстрілу, зробили протезування у США
Дайвер зазняв гігантську медузу у Новій Гвінеї: вчені припускають, що це новий вид
8-річний хлопчик з Чернігова зібрав 64 тисячі гривень на ЗСУ
Не лише "застуда на губах": різновиди та симптоми герпесу
Суспільство

Перша-ліпша робота. Чи можуть українки реалізуватися за кордоном

Яна Осадча
Вода для життя

Підтримай себе та свій водний баланс: чому треба пити більше води влітку та завжди

За підтримки Трускавецька