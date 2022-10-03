Що робити, якщо ваш лікар знаходиться в іншому місті? Поради від Helsi

Безліч українців в умовах повномасштабної війни не можуть потрапити до звичних для себе лікарів через вимушений переїзд.

Разом з тим українці мають можливість обрати собі медичного фахівця у містах проживання, розповідають у Helsi.

Для цього потрібен додаток Helsi, за допомогою якого потрібно:

вгорі головної сторінки обрати місто, де ви зараз знаходитесь;

обрати спеціальність лікаря та натиснути на пошук;

проглянути вільні віконця у відповідних лікарів та записатись на прийом.

При цьому важливо мати укладену декларацію чи направлення, адже без них огляд буде платним навіть в державному медзакладі.

Або ж можна обрати лікаря з можливістю провести онлайн-консультацію, яка буде безкоштовною.

Раніше у МОЗ назвали список сервісів, за допомогою яких можна дізнатись про безкоштовні ліки або обстеження.