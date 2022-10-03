Що робити, якщо ваш лікар знаходиться в іншому місті? Поради від Helsi

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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3 жовтня 2022

Безліч українців в умовах повномасштабної війни не можуть потрапити до звичних для себе лікарів через вимушений переїзд.

Разом з тим українці мають можливість обрати собі медичного фахівця у містах проживання, розповідають у Helsi.

Для цього потрібен додаток Helsi, за допомогою якого потрібно:

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  • вгорі головної сторінки обрати місто, де ви зараз знаходитесь;
  • обрати спеціальність лікаря та натиснути на пошук;
  • проглянути вільні віконця у відповідних лікарів та записатись на прийом.
 Фото: Syda_Production/Depositphotos

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При цьому важливо мати укладену декларацію чи направлення, адже без них огляд буде платним навіть в державному медзакладі.

Або ж можна обрати лікаря з можливістю провести онлайн-консультацію, яка буде безкоштовною.

Раніше у МОЗ назвали список сервісів, за допомогою яких можна дізнатись про безкоштовні ліки або обстеження.

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