Що робити, якщо ваш лікар знаходиться в іншому місті? Поради від Helsi

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
4679
3 жовтня 2022

Безліч українців в умовах повномасштабної війни не можуть потрапити до звичних для себе лікарів через вимушений переїзд.

Разом з тим українці мають можливість обрати собі медичного фахівця у містах проживання, розповідають у Helsi.

Для цього потрібен додаток Helsi, за допомогою якого потрібно:

  • вгорі головної сторінки обрати місто, де ви зараз знаходитесь;
  • обрати спеціальність лікаря та натиснути на пошук;
  • проглянути вільні віконця у відповідних лікарів та записатись на прийом.
 Фото: Syda_Production/Depositphotos

Читайте також: Як вижити в умовах війни людям з інвалідністю та старшого віку? В Україні створили портал допомоги

При цьому важливо мати укладену декларацію чи направлення, адже без них огляд буде платним навіть в державному медзакладі.

Або ж можна обрати лікаря з можливістю провести онлайн-консультацію, яка буде безкоштовною.

Раніше у МОЗ назвали список сервісів, за допомогою яких можна дізнатись про безкоштовні ліки або обстеження.

Читайте також: Як продовжувати життя людям, які пройшли окупацію? Поради МОЗ


Реклама:


 970
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
 1582
КУЛЬТУРА

"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs

Ірина Голіздра
 10698
Суспільство

Росіяни вбили маму та поранили батька: історія лікарки з Бучі, яка допомагає переселенцям

Яна Осадча
Реклама:

Головне на сайті


Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
"Двійка" за політмислення: українці відреагували на версію Маска, як досягти "миру" між Україною та РФ
МОЗ оновило COVID-статистику за тиждень: зросла кількість летальних випадків
Українські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту. ФОТО
Пухлина у грудях заважала дихати: на Львівщині лікарі врятували 1-річну пацієнтку
На Харківщині у катівні окупантів знайшли ікони, видряпані полоненими на стіні. ФОТО
КУЛЬТУРА

"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs

Ірина Голіздра
Суспільство

Росіяни вбили маму та поранили батька: історія лікарки з Бучі, яка допомагає переселенцям

Яна Осадча