Що робити, якщо ваш лікар знаходиться в іншому місті? Поради від Helsi

Безліч українців в умовах повномасштабної війни не можуть потрапити до звичних для себе лікарів через вимушений переїзд.
Разом з тим українці мають можливість обрати собі медичного фахівця у містах проживання, розповідають у Helsi.
Для цього потрібен додаток Helsi, за допомогою якого потрібно:
- вгорі головної сторінки обрати місто, де ви зараз знаходитесь;
- обрати спеціальність лікаря та натиснути на пошук;
- проглянути вільні віконця у відповідних лікарів та записатись на прийом.
|Фото: Syda_Production/Depositphotos
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При цьому важливо мати укладену декларацію чи направлення, адже без них огляд буде платним навіть в державному медзакладі.
Або ж можна обрати лікаря з можливістю провести онлайн-консультацію, яка буде безкоштовною.
Раніше у МОЗ назвали список сервісів, за допомогою яких можна дізнатись про безкоштовні ліки або обстеження.
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