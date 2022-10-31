Регулятор ЄС рекомендує додати ще одну побічну дію до COVID-вакцин Moderna та Pfizer

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 жовтня 2022

Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) рекомендує додає сильну менструальну кровотечу до списку побічних ефектів мРНК-вакцин проти COVID-19.

Це стосується препаратів Moderna та Pfizer, йдеться у заяві EMA.

Під час клінічних випробувань жінки відмічали рясні кровотечі, які характеризуються збільшенням об'єму та/або тривалості, що заважає якості життя. 

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Ці випадки були зареєстровані після першої та другої бустерної дози. Переважно зміни у жіночому організмі були тимчасовими. 

 Фото: flisakd/Depositphotos

Водночас EMA заявила, що зміни менструального циклу не впливають на репродукцію та фертильність.

"Переглянувши дані, Комітет дійшов висновку, що існує принаймні розумна ймовірність того, що виникнення сильних менструальних кровотеч пов’язано з цими вакцинами, і тому рекомендував оновити інформацію про продукт", – заявили в EMA.

У компанії Moderna зазначили у коментарі для Reuters, що знають про ці зміни. Але наразі не вбачають причинно-наслідкового зв’язку з препаратом.

У Pfizer і BioNTech ситуацію не коментують.  

Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 значно зменшує ризик ускладнень від хвороби. Також мРНК-вакцини є безпечними для вагітних.

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