Херсон: які аптеки вже працюють і де приймають лікарі?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 листопада 2022

У Херсоні та деокупованих населених пунктах області відновлюють роботу медики, а також аптечні пункти.

У Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які аптеки працюють на Херсонщині, і де приймають лікарі.

"Ситуація в місті наразі важка, але контрольована. Відновлені шляхи пацієнта, продовжують відчинятись аптечні пункти", – кажуть у МОЗ.

У Херсоні продовжують роботу бригади міжнародної медичної організації "Лікарі без кордонів"

Вони проводять медичний огляд пацієнтів та безкоштовно забезпечують необхідними ліками (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).

 Фото: alexraths/Depositphotos

Прийом ведеться в приміщенні залізничного вокзалу Херсона

Також 17 листопада лікарі працюють в селі Посад-Покровське

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Які аптеки відновили роботу в Херсоні та Херсонській області

Херсон:

  • вул. Потьомкінська, 76/14;
  • вул. Лавреньова, 4;
  • вул. Перекопська, 177/2;
  • вул. І. Кулика, 133.

смт Білозерка – аптека відкрита по вул. Свободи, 192;

Велика Олександрівка – аптека № 1;

Нововоронцовка – вул. Суворова, 2а;

Високопілля – вул. Суворова, 1.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, де херсонці можуть отримати екстрену медичну допомогу і безкоштовні ліки.

Також "Українська правда. Життя" зібрала перелік лікарів, які можуть допомогти пацієнтам онлайн або по телефону, їхні контакти та спеціалізацію.

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