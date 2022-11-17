Херсон: які аптеки вже працюють і де приймають лікарі?

У Херсоні та деокупованих населених пунктах області відновлюють роботу медики, а також аптечні пункти.
У Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які аптеки працюють на Херсонщині, і де приймають лікарі.
"Ситуація в місті наразі важка, але контрольована. Відновлені шляхи пацієнта, продовжують відчинятись аптечні пункти", – кажуть у МОЗ.
У Херсоні продовжують роботу бригади міжнародної медичної організації "Лікарі без кордонів".
Вони проводять медичний огляд пацієнтів та безкоштовно забезпечують необхідними ліками (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).
|Фото: alexraths/Depositphotos
Прийом ведеться в приміщенні залізничного вокзалу Херсона.
Також 17 листопада лікарі працюють в селі Посад-Покровське.
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Які аптеки відновили роботу в Херсоні та Херсонській області
Херсон:
- вул. Потьомкінська, 76/14;
- вул. Лавреньова, 4;
- вул. Перекопська, 177/2;
- вул. І. Кулика, 133.
смт Білозерка – аптека відкрита по вул. Свободи, 192;
Велика Олександрівка – аптека № 1;
Нововоронцовка – вул. Суворова, 2а;
Високопілля – вул. Суворова, 1.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, де херсонці можуть отримати екстрену медичну допомогу і безкоштовні ліки.
Також "Українська правда. Життя" зібрала перелік лікарів, які можуть допомогти пацієнтам онлайн або по телефону, їхні контакти та спеціалізацію.
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