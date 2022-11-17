Херсон: які аптеки вже працюють і де приймають лікарі?

У Херсоні та деокупованих населених пунктах області відновлюють роботу медики, а також аптечні пункти.

У Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які аптеки працюють на Херсонщині, і де приймають лікарі.

"Ситуація в місті наразі важка, але контрольована. Відновлені шляхи пацієнта, продовжують відчинятись аптечні пункти", – кажуть у МОЗ.

У Херсоні продовжують роботу бригади міжнародної медичної організації "Лікарі без кордонів".

Вони проводять медичний огляд пацієнтів та безкоштовно забезпечують необхідними ліками (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).

Прийом ведеться в приміщенні залізничного вокзалу Херсона.

Також 17 листопада лікарі працюють в селі Посад-Покровське.

Які аптеки відновили роботу в Херсоні та Херсонській області

Херсон:

вул. Потьомкінська, 76/14;

вул. Лавреньова, 4;

вул. Перекопська, 177/2;

вул. І. Кулика, 133.

смт Білозерка – аптека відкрита по вул. Свободи, 192;

Велика Олександрівка – аптека № 1;

Нововоронцовка – вул. Суворова, 2а;

Високопілля – вул. Суворова, 1.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, де херсонці можуть отримати екстрену медичну допомогу і безкоштовні ліки.

Також "Українська правда. Життя" зібрала перелік лікарів, які можуть допомогти пацієнтам онлайн або по телефону, їхні контакти та спеціалізацію.